По прогнозам ученых, самое мощное землетрясение на планете может случиться недалеко от чилийской столицы. О предупреждениях сейсмологов рассказывает издание Earth and Planetary Science Letters.
Специалисты утверждают, что в ближайшие десятилетия в окрестностях Сантьяго может случиться высвобождение гигантского объема энергии в результате погружения океанической плиты Наска. Эксперты выявили опасную закономерность, изучив последствия сильного землетрясения в сентябре позапрошлого года в окрестностях населенного пункта Ильяпель.
Как следует из сегодняшнего анализа ситуации, эпицентр очередной катастрофы будет располагаться в 100 км от Сантьяго. Кстати, самое мощное в истории землетрясение произошло также в Чили, в 1960 году. Оно унесло жизни примерно 6 тысяч человек, основная часть из них погибла в результате цунами.
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