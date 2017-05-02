Научные исследователи из Чили в очередной раз подтвердили устоявшееся мнение ученых о вреде приема пищи в вечернее время.

Для участия в эксперименте были приглашены более 5 тысяч человек разных возрастов. Добровольцы согласились предоставлять экспертам регулярные данные о своем физическом самочувствии и …