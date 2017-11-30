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Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%

Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%

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Полмиллиарда под колеса: Самарской области пришлют деньги на строительство дорог

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В Самаре из-за ЧМ-2018 могут подскочить цены

В Самаре из-за ЧМ-2018 могут подскочить цены

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18 сентября 2017, 07:59
Как изменятся цены на нефть?

Как изменятся цены на нефть?

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При 

12 сентября 2017, 10:37
Москва-Самара: Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с главами регионов по стратегическому развитию

Москва-Самара: Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с главами регионов по стратегическому развитию

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с главами регионов по стратегическому развитию страны. В мероприятии принимали участие руководители 16 областей, в том числе и самарский губернатор Николай Меркушкин.
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31 августа 2017, 12:04
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Самарским храмам знаний выделили 3 миллиарда рублей

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Ключевую ставку оставили на уровне 9% годовых

Ключевую ставку оставили на уровне 9% годовых

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 9 процентов годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Инфляция в стране остается вблизи целевого уровня, восстановление экономической активности продолжается, отметили в Совете директоров ЦБ. В то же время краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. 

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Минимум продуктов в российской  столице стоит 

26 июня 2017, 02:15
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