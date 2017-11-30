Она составит около 2,5 %. Такую оценку дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Данный показатель даже ниже долгосрочного прогноза в 4%, который в начале года озвучивал Центробанк.
По итогам 2017-го, впервые за последние годы в стране будет зафиксирован рост ВВП. Небольшой -1,6%. Но, по оценке экспертов, это уже означает, что экономика начала восстанавливаться. Симптомы можно проследить и на примере малого бизнеса Самарской области.
Ирина Титова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области:
«Налоговые поступления выросли на 12,6 % - на 586 миллионов, в основном это упрощенный режим. Предприниматели в 17-м году заплатили больше, чем в 16-м».
Один из аспектов восстановления экономики после кризиса - замедление темпа роста цен. Самая низкая инфляция в новейшей российской истории - в 2,5%, по оценкам властей, позволит существенно снизить банковские процентные ставки - это спровоцирует рост потребления, продаж и общего уровня доходов.
Между тем, по прогнозам экспертов, рост ВВП и сопутствующее снижение инфляции продолжится и в 2018 году. При этом может проявиться и негативная сторона данного явления. Например, слабый рост цен влечет низкую доходность по целому спектру инвестиционных инструментов, начиная от депозитов, на которых можно заработать не более 7% годовых, и заканчивая жилой недвижимостью. В зависимости от инфляции индексируются пенсии, пособия, зарплаты бюджетников. Поэтому чем слабее темпы роста потребительских цен, тем на меньший процент будут увеличены доходы этих групп населения.
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