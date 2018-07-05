На днях за помощью к сотрудникам полиции обратилась 35-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее угнали велосипед. Транспортное средство потерпевшая оставила в подъезде дома на улице Автостроителей, а когда вернулась на следующий день, на месте его уже не было.

Прибывшие …