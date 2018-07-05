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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Появились подробности о заминировании нескольких торговых центров в Самаре

Появились подробности о заминировании нескольких торговых центров в Самаре

28 июня по Самаре прокатилась настоящая волна «телефонного терроризма». Из-за сообщений о минированиях были эвакуированы сразу несколько торговых центров. В частности, речь идет о таких комплексах, как "Аврора", "Космопорт", "Леруа Мерлен", "Гудок", "Апельсин" и "Мега". Также, эвакуация прошла на станции 

29 июня 2018, 09:25
Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре

Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре

В Самаре полицейские помогли иностранному болельщику найти потерянные билеты на матч. Турист 1993 года рождения на поезде из Ульяновска приехал в Самару. При заселении в местную гостиницу он обнаружил пропажу папки, в которой у него были билеты на игру. Молодой 
28 июня 2018, 11:28
Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.

По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом 
27 июня 2018, 12:37
Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти

Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти

25 июня на территории Саратовского водохранилища около полуострова Копылово был обнаружен труп мужчины. Его извлекли из воды примерно в 15:30.

Сейчас в обстоятельствах гибели человека разбираются правоохранители, сообщает ВолгаНьюс. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, теплые 
26 июня 2018, 03:56
«Черт меня дернул!»: В Самаре пьяная девушка украла 9 флагов с площади

«Черт меня дернул!»: В Самаре пьяная девушка украла 9 флагов с площади

Вчера, 22 июня, федеральный судья города Самары дала санкцию на арест 29-летней Кристины П, которую подозревают в хищении девяти флагов.

Как передает портал «Волга Ньюс», муниципальное имущество было снято рано утром 20 июня с с флагштоков на площади 
23 июня 2018, 03:48
В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

Жестокое убийство произошло в ночь на 8 июня в Самаре. В одну из больниц доставили 85-летнюю женщину. У нее диагностировали тяжелое отравление. Медики сделали все для спасения пенсионерки, но попытки не принесли результатов. Пациентка скончалась.

Как выяснилось, в гибели 
9 июня 2018, 10:06
Суд признал младшего брата Пэрис Хилтон виновным в краже

Суд признал младшего брата Пэрис Хилтон виновным в краже

Суд признал младшего брата известной светской львицы, певицы и героини реалити-шоу Пэрис Хилтон Конрада виновным в краже. Его наказали тремя годами условно, также ему придется регулярно ходить к психологу и лечиться от алкоголизма в рехабе. 24-летний молодой человек возмущен решением 
7 июня 2018, 11:20
Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались 

25 мая 2018, 11:29
Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти

Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратилась 35-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее угнали велосипед. Транспортное средство потерпевшая оставила в подъезде дома на улице Автостроителей, а когда вернулась на следующий день, на месте его уже не было.

Прибывшие 

21 мая 2018, 03:08
Уж не повезло, так не повезло! В Самаре убегающий воришка побежал прямо на полицейских

Уж не повезло, так не повезло! В Самаре убегающий воришка побежал прямо на полицейских

Самарец украл из кафе на пересечении Авроры и Аэродромной 4 тысяч рублей и попытался скрыться. Однако не успел – неожиданно из толпы ему на встречу выбежали двое сотрудников полиции. Они просто патрулировали улицы рядом и заметили, как гражданин убегает от 

19 мая 2018, 03:30
В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
19 мая 2018, 08:49
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