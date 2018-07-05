|
Появились подробности о заминировании нескольких торговых центров в Самаре
28 июня по Самаре прокатилась настоящая волна «телефонного терроризма». Из-за сообщений о минированиях были эвакуированы сразу несколько торговых центров. В частности, речь идет о таких комплексах, как "Аврора", "Космопорт", "Леруа Мерлен", "Гудок", "Апельсин" и "Мега". Также, эвакуация прошла на станции …
|
29 июня 2018, 09:25
|
Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре
|
28 июня 2018, 11:28
|
Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре
27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.
По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом …
|
27 июня 2018, 12:37
|
Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти
25 июня на территории Саратовского водохранилища около полуострова Копылово был обнаружен труп мужчины. Его извлекли из воды примерно в 15:30.
Сейчас в обстоятельствах гибели человека разбираются правоохранители, сообщает ВолгаНьюс. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, теплые …
|
26 июня 2018, 03:56
|
«Черт меня дернул!»: В Самаре пьяная девушка украла 9 флагов с площади
Вчера, 22 июня, федеральный судья города Самары дала санкцию на арест 29-летней Кристины П, которую подозревают в хищении девяти флагов.
Как передает портал «Волга Ньюс», муниципальное имущество было снято рано утром 20 июня с с флагштоков на площади …
|
23 июня 2018, 03:48
|
В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку
|
9 июня 2018, 10:06
|
Суд признал младшего брата Пэрис Хилтон виновным в краже
|
7 июня 2018, 11:20
|
Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей
На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались …
|
25 мая 2018, 11:29
|
Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти
|
21 мая 2018, 03:08
|
Уж не повезло, так не повезло! В Самаре убегающий воришка побежал прямо на полицейских
|
19 мая 2018, 03:30
|
В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам
Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
|
19 мая 2018, 08:49