В городе Отрадном полицейские задержали серийного вора-домушника. По версии следствия, 36-летний мужчина, имевший за плачами не один тюремный срок, орудовал с апреля по август. Он забирался в квартиры жертв через незакрытые окна и двери и крал оттуда все, что попадалось под руку: сумки с кошельками и банковскими картами, ценные вещи, технику и другое. Причем делал он это в тот момент, когда хозяева находились дома и мирно спали. Обнаружив пропажи, они обращались к правоохранителям.
Задержать подозреваемого помогла одна из его жертв. У женщины похитили банковские карты. Сразу после совершения преступления, мужчина направился в ближайшую торговую точку за продуктами. На кассе он попытался расплатиться за товар кредиткой, но на ней не было средств. Владелице «пластика» начали приходить сообщения о попытке снятия денег. Она сразу сообщила об этом полиции и дала координаты терминала, с которого пытались снять деньги. Благодаря этому вора и поймали.
Сейчас на подозреваемого возбуждены шесть уголовных дел. Решается вопрос об объединении их в одно производство, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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