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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти обнаженный мужчина насадился мягким местом на штырь забора

В Тольятти обнаженный мужчина насадился мягким местом на штырь забора

В четверг, 30 августа, в Тольятти случилось ЧП, помощь спасателей понадобилась взрослому мужчине. В 7-ом Онежском переулке местный житель насадился на штырь декоративного забора частного дома и повис на нем. Когда спасатели приехали на место событий, то застали там полицейских 
31 августа 2018, 12:01
В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул

В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул

В Самарской области ведется расследование несчастного случая, в результате которого погиб мужчина. В четверг рано утром, 30 августа, дежурному рассказали, что в Ставропольском районе в СНТ Ермаково случилось ЧП.  
 
Двое мужчин после ночной рыбалки на Волге  возвращались домой на своем  автомобиле. 
31 августа 2018, 11:01
Участвуйте в розыгрыше билетов на предпоказ новой драмы «Временные трудности»

Участвуйте в розыгрыше билетов на предпоказ новой драмы «Временные трудности»

Радиостанция "Русское радио", телерадиокомпания «ТЕРРА», "Мягкий кинотеатр", расположенный в торгово-развлекательном комплексе "Гудок" на  3 этаже - дают вам уникальный шанс 12  сентября 2018 г. первыми увидеть российскую драму с Иваном Охлобыстином и Риналем Мухаметовым «Временные трудности»:

У Саши Ковалёва 
31 августа 2018, 10:27
В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник

В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник

Самарские полицейские раскрыли ограбление, жертвой которого стал 28-летний житель города. На проспекте Кирова к нему подошел неизвестный, и, угрожая ножом, отобрал у него сотовый телефон.

Потерпевший, не теряя времени, сообщил обо всем правоохранителям. Полицейские отработали места возможной продажи украденной вещи, а 

28 августа 2018, 11:49
Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

На днях к сотрудникам полиции в Тольятти поступило сообщение из местного магазина. Его сотрудница рассказала о том, что точку обокрали. Во время отсчета сдачи один из покупателей запустил руку в кассовый аппарат и выхватил оттуда 5-тысячную купюру. После этого злоумышленник 

28 августа 2018, 09:47
В Тольятти у фальшивомонетчика нашли поддельные 5-тысячные купюры

В Тольятти у фальшивомонетчика нашли поддельные 5-тысячные купюры

На днях в полицию обратился сотрудник одного из тольяттинских банков. Он рассказал, что при проверке денег, взятых из банкомата, обнаружил несколько поддельных пятитысячных купюр.

Правоохранители изъяли банкноты и отправили их на экспертизу. Она показала, что дензнаки были напечатаны на 
23 августа 2018, 02:35
В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель

В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель

Появились подробности ДТП, которое случилось в среду вечером, 22 августа, на 15 километре дороги Самара - Волгоград в Волжском районе. Напомним, что там столкнулись четыре автомобиля - Lada Priora, Datsun, Volkswagen и ВАЗ-2114. Травмы получил один участник аварии - предполагаемый 
23 августа 2018, 09:01
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
Вор из Самары украл в чужом доме золото и оставил свои штаны

Вор из Самары украл в чужом доме золото и оставил свои штаны

В Самарской области полицейские задержали предполагаемого вора. Под Тольятти, в селе Тимофеевка обокрали частный дом. По версии полицейских, вор проник в дом, разбив стекло на входной двери, и вынес золотые украшения и домашнюю технику. Общая сумма ущерба превысила 126 тысяч 

15 января 2018, 10:12
Тольяттинские полицейские раскрыли серию квартирных краж

Тольяттинские полицейские раскрыли серию квартирных краж

Весной прошлого года в Тольятти произошли две квартирные кражи. Оба раза преступник проник в квартиры, подобрав ключи от дверей. Добычей злоумышленника стали деньги, ювелирные украшения и дорогие вещи на общую сумму более миллиона рублей.

Несмотря на то, что на месте преступления 

12 января 2018, 03:51
В блогах: самарские дружинники задержали серийного похитителя велосипедов

В блогах: самарские дружинники задержали серийного похитителя велосипедов

Блогер Наталья Ширяева побывала на инструктаже добровольных народных дружин в Октябрьском отделе полиции. "Там рассказали, что нужно особенно внимательно относиться к гражданам, которые подходят знакомиться к пенсионерам. По данным полиции, в районе действует группа мошенников, которые втираются в доверие 
5 августа 2016, 06:32
Жители Самарской области помогли полицейским задержать вора с гвоздодером

Жители Самарской области помогли полицейским задержать вора с гвоздодером

Ирина Исаева и её 17-летний сын Антон получили благодарственное письмо от начальника отдела МВД России по Ставропольскому району Олега Абрамова. Женщине и молодому человеку удалось предотвратить кражу.

Ирина Исаева работает в магазине. Как сообщили в областной полиции, 10 января женщине позвонил 

23 января 2014, 10:48
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