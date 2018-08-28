На днях к сотрудникам полиции в Тольятти поступило сообщение из местного магазина. Его сотрудница рассказала о том, что точку обокрали. Во время отсчета сдачи один из покупателей запустил руку в кассовый аппарат и выхватил оттуда 5-тысячную купюру. После этого злоумышленник сбежал.
Сотрудница торговой точки сообщила полицейским приметы подозреваемого, а также указала направление, в котором тот скрылся.
Правоохранители пришли к выводу, что к грабежу может быть причастен 20-летний житель Сызрани. Его нашли и задержали во время проверки одного из возможных адресов пребывания. После поимки молодой человек рассказал, что приехал в Тольятти к друзьям. В какой-то момент у него закончились деньги, и он решил раздобыть их в близлежащем магазине.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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