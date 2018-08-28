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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 27.08.2018 
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Материалы по теме:

На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты

На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты

В трамваях, которые едут по маршруту S5, начнут принимать для оплаты транспортные карты. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на профильный департамент. Сроки  начала действия электронных проездных пока не уточняются.

Напомним, трамвайный маршрут S5 работает в Самаре в 
28 августа 2018, 11:15
В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте

В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте

В Новокуйбышевске вынесли приговор по делу о жестоком нападении в лифте. Во время расследования и судебного процесса выяснилось, что 19 мая мужчина, приехавший в наш регион из Мордовии, зашел в подъезд за женщиной и в лифте потребовал у нее золотые 
28 августа 2018, 10:56
Вандалы сломали лавку и расписали забор граффити в только что отремонтированном сквере Нефтяников

Вандалы сломали лавку и расписали забор граффити в только что отремонтированном сквере Нефтяников

Совсем недавно в Самаре завершилось благоустройство сквера Нефтяников в Куйбышевском районе города. Там выполнили целый ряд работ: переложили асфальтовые дорожки, починили ограждения, засеяли новую траву на газоны, обустроили детскую и спортивную площадки, заменили урны и скамейки. Однако продержалась вся эта 

28 августа 2018, 10:41
25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

Утром 28 августа крупный пожар произошел в Самаре. В 5:12 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Дыбенко загорелись гаражи. Пламя охватило 50 квадратных метров площади.

На тушение возгорания выехали 25 человек на 5 машинах. Спустя 19 

28 августа 2018, 10:11
В Тольятти у фальшивомонетчика нашли поддельные 5-тысячные купюры

В Тольятти у фальшивомонетчика нашли поддельные 5-тысячные купюры

На днях в полицию обратился сотрудник одного из тольяттинских банков. Он рассказал, что при проверке денег, взятых из банкомата, обнаружил несколько поддельных пятитысячных купюр.

Правоохранители изъяли банкноты и отправили их на экспертизу. Она показала, что дензнаки были напечатаны на 
23 августа 2018, 02:35
В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель

В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель

Появились подробности ДТП, которое случилось в среду вечером, 22 августа, на 15 километре дороги Самара - Волгоград в Волжском районе. Напомним, что там столкнулись четыре автомобиля - Lada Priora, Datsun, Volkswagen и ВАЗ-2114. Травмы получил один участник аварии - предполагаемый 
23 августа 2018, 09:01
Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях

Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях

МВД России предложило следить за спортивными фанатами в социальных сетях. Соответствующую идею ведомство изложило в проекте плана по работе с болельщиками. Документ находится на этапе согласования. Силовики хотят, чтобы сотрудники Минспорта круглосуточно контролировали околофутбольные паблики, собирали всю необходимую информацию, а 

20 августа 2018, 02:22
На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

В воскресенье, 19 августа, на трассе М-5 под Сызранью произошла крупная авария. На дороге столкнулись иномарка Toyota Land Cruiser с номерами Пензенской области и Mazda CX-5, от удара оба внедорожника улетели в кювет. 
 
По словам очевидцев, ехавший со стороны областной столицы 
20 августа 2018, 12:35
В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов

В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов

Китайская полиция в провинции Шэнси обезвредила банду, которая занималась похищением криптовалюты. По информации правоохранителей, с помощью взлома компьютеров преступники украли около 600 миллионов юаней или 88 миллионов долларов.

Злоумышленников искали с весны. Первой их жертвой стал житель города Чжан, у которого 

20 августа 2018, 10:43
Откушал чарку: в Сызрани вор-домушник влез в дом, напился коньяка и «отключился»

Откушал чарку: в Сызрани вор-домушник влез в дом, напился коньяка и «отключился»

На днях к сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги из одного из частных домов. Там сработала сигнализация. Прибывших работников вневедомственной охраны встретила хозяйка жилья. Она рассказала, что в доме спит неизвестный мужчина.

Незваным гостем оказался вор-домушник. Он залез в дом через окно. 

15 августа 2018, 03:01
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом

В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом

В Сызрани прошел суд над местным жителем, который соблазнился перспективой легкой наживы. Мужчина работал продавцом в одном из салонов связи. В один из дней он зашел на склад и на глаза ему попался смартфон стоимостью почти 17 тысяч рублей. Продавец 
3 августа 2018, 09:54
Парни из Октябрьска похитили часть путевой машины, чтобы сдать в чермет

Парни из Октябрьска похитили часть путевой машины, чтобы сдать в чермет

Полицейским из дежурной части Сызранского линейного отдела сообщили, что неизвестные украли блок радиатора, который является составной частью железнодорожной путевой машины. Стоимость похищенного составила более 11 тысяч рублей. Во время расследования выяснилось, что к преступлению могут быть причастны двое местных жителей 
1 августа 2018, 11:42
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