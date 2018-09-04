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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.  
 
Напомним, что  сановник должен был приехать в Самару 4 сентября, чтобы решить судьбу памятника эпохи конструктивизма, Фабрики-кухни. 
4 сентября 2018, 03:07
День города Самары-2018: полная программа мероприятий

День города Самары-2018: полная программа мероприятий

В этом году День города в Самаре будет праздноваться целых три дня – с 7 по 9 сентября. Организаторы обещают, что в рамках торжеств будут опробованы новые форматы мероприятий.

7 сентября главной праздничной площадкой станет амфитеатр у площади Славы. 
4 сентября 2018, 02:58
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

В Автограде возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж с применением насилия», подозреваемых пока нет. Нападение произошло еще 30 августа на улице Мира в Центральном районе Тольятти.

Трое неизвестных подошли к мужчине, ударили его и отобрали рюкзак, внутри которого лежали 
4 сентября 2018, 02:22
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области

321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области

На выборах в единый день голосования 9 сентября в Самарской области будут применяться 321 КОИБ — электронные урны для голосования. Чтобы показать, как новинка работает, представители избирательной комиссии организовали специальную акцию «Обмани КОИБ». Представитель IT-компании и члены Самарского независимого наблюдения 
29 августа 2018, 12:21
В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки

В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки

Член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Самарскую область в последний раз перед общероссийским днем голосования 9 сентября. В целом глобальных нарушений в ходе агитационного процесса он не заметил, за что наградил членов регионального избиркома. Но отметил, что необходимо 
29 августа 2018, 11:21
Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН И СК

Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН И СК

Во вторник, 28 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому от должности освобождаются 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. Больше всего генералов президент освободил от должности в МВД — в документе упоминаются имена 8 силовиков. 
28 августа 2018, 08:19
Названы наиболее вероятные кандидаты на пост полпреда в ПФО

Названы наиболее вероятные кандидаты на пост полпреда в ПФО

Стали известны имена наиболее вероятных кандидатов на вакантное место в полпредстве Приволжского федерального округа. Напомним, прежний полпред в ПФО Михаил Бабич стал новым послом России в Белоруссии. Он получил статус спецпредставителя президента, которым ранее обладали только Виктор Черномырдин и Михаил 
27 августа 2018, 01:41
Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек

Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек

На очередной сессии по разработке стратегии развития Самарской области на ближайшие годы обсуждали совершенствование кадровой системы региона. Главные проблемы в этой сфере связаны с сокращением трудоспособного населения. С 2010-го года по 2016-й оно уменьшились на 71 тысячу человек. Ещё одна 
31 июля 2018, 04:33
В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»

В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»

31 июля в Самаре стартовала стратегическая сессия под названием «Кадровая стратегия - достояние региона». Мероприятие разделено на три секции: «Кадросфера», «Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». Среди участников глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления 
31 июля 2018, 10:19
Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым

Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым

В среду, 25 июля, в отставку ушел глава Ставропольского района региона Валерий Анисимов. Это решение он принял после завершения в селе Нижнее Санчелеево расширенного совещания, посвящённого социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Председательствовал на мероприятии врио губернатора Самарской 
26 июля 2018, 10:15
Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий

Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий

Во вторник, 24 июля, на площадке АО «Технодинамика» прошло первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы. Участники мероприятия 
25 июля 2018, 11:48
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