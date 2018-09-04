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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни
Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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4 сентября 2018, 03:07
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День города Самары-2018: полная программа мероприятий
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4 сентября 2018, 02:58
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40
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Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти
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4 сентября 2018, 02:22
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За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей
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4 сентября 2018, 01:51
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321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области
На выборах в единый день голосования 9 сентября в Самарской области будут применяться 321 КОИБ — электронные урны для голосования. Чтобы показать, как новинка работает, представители избирательной комиссии организовали специальную акцию «Обмани КОИБ». Представитель IT-компании и члены Самарского независимого наблюдения …
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29 августа 2018, 12:21
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В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки
Член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Самарскую область в последний раз перед общероссийским днем голосования 9 сентября. В целом глобальных нарушений в ходе агитационного процесса он не заметил, за что наградил членов регионального избиркома. Но отметил, что необходимо …
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29 августа 2018, 11:21
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Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН И СК
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28 августа 2018, 08:19
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Названы наиболее вероятные кандидаты на пост полпреда в ПФО
Стали известны имена наиболее вероятных кандидатов на вакантное место в полпредстве Приволжского федерального округа. Напомним, прежний полпред в ПФО Михаил Бабич стал новым послом России в Белоруссии. Он получил статус спецпредставителя президента, которым ранее обладали только Виктор Черномырдин и Михаил …
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27 августа 2018, 01:41
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Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек
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31 июля 2018, 04:33
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В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»
31 июля в Самаре стартовала стратегическая сессия под названием «Кадровая стратегия - достояние региона». Мероприятие разделено на три секции: «Кадросфера», «Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». Среди участников глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления …
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31 июля 2018, 10:19
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Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым
В среду, 25 июля, в отставку ушел глава Ставропольского района региона Валерий Анисимов. Это решение он принял после завершения в селе Нижнее Санчелеево расширенного совещания, посвящённого социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Председательствовал на мероприятии врио губернатора Самарской …
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26 июля 2018, 10:15
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Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий
Во вторник, 24 июля, на площадке АО «Технодинамика» прошло первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы. Участники мероприятия …
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25 июля 2018, 11:48