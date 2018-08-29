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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись 

29 августа 2018, 12:48
321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области

321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области

На выборах в единый день голосования 9 сентября в Самарской области будут применяться 321 КОИБ — электронные урны для голосования. Чтобы показать, как новинка работает, представители избирательной комиссии организовали специальную акцию «Обмани КОИБ». Представитель IT-компании и члены Самарского независимого наблюдения 
29 августа 2018, 12:21
Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян

Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян

В среду, 29 августа, умер главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян. «Перестало биться сердце человека, который внес неоценимый вклад в развитие своего любимого вида спорта в России. Это он стоял у истоков волгоградского гандбола, вывел его на передовые позиции в отечественном 
29 августа 2018, 11:52
Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН И СК

Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН И СК

Во вторник, 28 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому от должности освобождаются 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. Больше всего генералов президент освободил от должности в МВД — в документе упоминаются имена 8 силовиков. 
28 августа 2018, 08:19
Названы наиболее вероятные кандидаты на пост полпреда в ПФО

Названы наиболее вероятные кандидаты на пост полпреда в ПФО

Стали известны имена наиболее вероятных кандидатов на вакантное место в полпредстве Приволжского федерального округа. Напомним, прежний полпред в ПФО Михаил Бабич стал новым послом России в Белоруссии. Он получил статус спецпредставителя президента, которым ранее обладали только Виктор Черномырдин и Михаил 
27 августа 2018, 01:41
Глава Ленинского района Самары ушел в отставку

Глава Ленинского района Самары ушел в отставку

В пятницу, 17 августа, совет депутатов Ленинского района Самары принял отставку районного главы Дмитрия Титова. По словам депутата Вячеслава Дубенского, чиновник решил уйти по собственному желанию, но причину так и не озвучил.

Напомним, что Дмитрий Титов руководил районом при 
17 августа 2018, 02:39
В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей

В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей

До выборов губернатора Самарской области остается 23 дня. Между тем, представители районных участковых избирательных комиссий уже начали поквартирные обходы, чтобы напомнить избирателям о предстоящем голосовании. 
 
Адресное информирование жителей Самарской области о Едином дне голосования 9 сентября набирает обороты. Представители районных 
17 августа 2018, 01:30
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
2900 избирательных бюллетеней из Самарской области отправят в Абхазию

2900 избирательных бюллетеней из Самарской области отправят в Абхазию

В Самарской области продолжается подготовка к предстоящим выборам. Один из ее важных элементов – печать бюллетеней для голосования. Их необходимо отправить не только на участки в нашем регионе, но и в другие места, в которых будут находиться самарцы. 10 августа 
10 августа 2018, 01:12
АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире телеканала «ТЕРРА» и радиоканала «ТЕРРА» для проведения предвыборной агитации на выборах 

3 августа 2018, 10:52
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