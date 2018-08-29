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Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов
В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись …
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29 августа 2018, 12:48
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Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян
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29 августа 2018, 11:52
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В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки
Член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Самарскую область в последний раз перед общероссийским днем голосования 9 сентября. В целом глобальных нарушений в ходе агитационного процесса он не заметил, за что наградил членов регионального избиркома. Но отметил, что необходимо …
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29 августа 2018, 11:21
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Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН И СК
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28 августа 2018, 08:19
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Названы наиболее вероятные кандидаты на пост полпреда в ПФО
Стали известны имена наиболее вероятных кандидатов на вакантное место в полпредстве Приволжского федерального округа. Напомним, прежний полпред в ПФО Михаил Бабич стал новым послом России в Белоруссии. Он получил статус спецпредставителя президента, которым ранее обладали только Виктор Черномырдин и Михаил …
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27 августа 2018, 01:41
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Глава Ленинского района Самары ушел в отставку
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17 августа 2018, 02:39
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В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей
До выборов губернатора Самарской области остается 23 дня. Между тем, представители районных участковых избирательных комиссий уже начали поквартирные обходы, чтобы напомнить избирателям о предстоящем голосовании.
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17 августа 2018, 01:30
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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2900 избирательных бюллетеней из Самарской области отправят в Абхазию
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10 августа 2018, 01:12
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АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы
АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире телеканала «ТЕРРА» и радиоканала «ТЕРРА» для проведения предвыборной агитации на выборах …
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3 августа 2018, 10:52