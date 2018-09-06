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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу

Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу

Росавтодор рассмотрел концессионный проект по строительству нового моста через волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5. Заявка была одобрена и отправлена на дальнейшее обсуждение на заседании Межведомственной комиссии при 
6 сентября 2018, 03:30
В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота

В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота

Появились новости о 14-летнем мальчике из Самары, которого со среды, 5 сентября, искали волонтеры и полиция.  Школьник нашелся, он жив, сообщили в Поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По правилам сообщества, другая информации о «потеряшке» не разглашается, но, по данным из 
6 сентября 2018, 03:20
В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной

В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной

Поставлена точка в скандальном деле о возведении на Солнечной новой многоэтажки: застройщик засыпал котлован. Напомним, что на улице Солнечной мог появиться 18-этажный дом с паркингом. Фирма-застройщик вырыла котлован под фундамент объекта капитального строительства и создала условия, угрожающие жизни и здоровью 
6 сентября 2018, 02:16
В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте

В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте

В среду, 5 сентября, в Самаре произошла авария, в которой был травмирован ребенок. В 10:20 32-летний опытный водитель ехал на «ГАЗели» по Волжскому проспекту от улицы Маяковской в сторону Студенческого переулка.

По предварительной версии, по пути мужчина сбил 11-летнюю 
6 сентября 2018, 01:22
В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В четверг утром, 6 сентября, произошла крупная авария в областной столице. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе КАМАЗ зажало между двумя трамваями - № 20 и трамваем  без номера от Северного трамвайного депо.

- В результате проишествия практически парализовано 
6 сентября 2018, 10:24
Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине

Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине

Во вторник, 4  сентября, произошла трагедия на одной из трасс региона. В 16:10 44-летний водитель ехал на своей иномарке BMW 525I по трассе М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Тольятти. На 1002 километре автодороги  автомобилист проявил невнимательность и не 
5 сентября 2018, 10:52
В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку

В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку

В Новокуйбышевске во вторник днем подросток влетел в легковушку.  В 14:25 16-летний водитель китайского мотоцикла Jianshe ехал по улице Белинского в направлении Миронова. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Кутузова и Белинского байкер не уступил дорогу, и его мотоцикл столкнулся 
5 сентября 2018, 04:55
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