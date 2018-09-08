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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Курс евро превысил 80 рублей впервые за 2 года

Курс евро превысил 80 рублей впервые за 2 года

Впервые за 2 с лишним года официальный курс евро, установленный Центробанком, превысил отметку в 80 рублей. Единая европейская валюта подорожала сразу на 98 копеек, доллар вырос на 77 копеек и превысил рубеж 68 рублей. Комментируя это падение, вице-премьер и глава 
8 сентября 2018, 09:49
В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)

В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)

Популярный блогер и поэт Александр Гутин сообщил в "Фейсбуке" о наступлении Рош-Ха-Шана - еврейского Нового года! "У евреев все не как у людей, - иронизирует Гутин. - И пишем справа налево, и Новый год у нас осенью. И отмечают 
8 сентября 2018, 10:53
В блогах: черви в курице!

В блогах: черви в курице!

Пользователь "ВКонтакте" Маша Медведева разместила в паблике "Подслушано | Самара" шокирующее видео «Черви в курице». «30 августа в "Пятерочке" мы купили сырые куриные ножки фирмы "Приосколье", - сообщает автор. - Через час пожарили на электропечке, сели ужинать... Кусаем - 
8 сентября 2018, 10:46
3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

На железнодорожной станции в Октябрьске во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона-цистерны с бензином. Как сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, это обнаружил  сотрудник железной дороги во время обхода состава. К счастью, цистерны не опрокинулись, топливо 
7 сентября 2018, 05:43
Электричек, курсирующих между Самарой и Курумочем, станет меньше

Электричек, курсирующих между Самарой и Курумочем, станет меньше

В Самарской области меняется расписание нескольких электричек из-за наступления осени. В частности, поезда будут реже ходить из Самары в Курумоч. С 17 сентября перестанет курсировать  пригородный поезд № 6336/6335 Курумоч – Самара, который  отправлялся из аэропорта в 19:53 и прибывал 
7 сентября 2018, 05:21
К чему приведет введение новых санкций США против России

К чему приведет введение новых санкций США против России

В эту среду Соединенные Штаты Америки активировали новые санкции, направленные против России. Речь идет о запрете на экспорт ряда товаров, в частности, электронных устройств, датчиков и лазеров, оборудования для добычи нефти и газа, технологий в сфере информации и безопасности. Впервые 
23 августа 2018, 12:22
В блогах: прощай еще один завод - на

В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса

Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь 
8 августа 2018, 05:02
Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения

Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения

В пятницу, 27 июля, в конференц-зале АО «Технодинамика» состоится первое заседание Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России.

Участники мероприятия обсудят основные направления деятельности Комитета, развитие поставок продукции, меры господдержки предприятий энергетического и нефтегазового 
26 июля 2018, 02:11
Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий

Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий

Во вторник, 24 июля, на площадке АО «Технодинамика» прошло первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы. Участники мероприятия 
25 июля 2018, 11:48
Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго

Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго

Очередной обмен экономическими ударами. В ответ на продление санкций со стороны Евросоюза Россия оставила в силе продуктовое эмбарго. Запрет на ввоз мясо, рыбы, молока, сыров, овощей и фруктов действует до конца 2019 года. 

Сейчас на полках российских магазинов доля импортных 
18 июля 2018, 10:55
Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик

Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик

Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.

Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения 
29 июня 2018, 03:41
Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США

Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США

Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после объявления американского минфина о новых санкциях. В общей сложности за несколько последних дней потеряно 16 миллиардов долларов. 

Владимир Потанин со своим «Норникелем» лишился двух с лишним миллиардов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял почти полтора 

10 апреля 2018, 02:34
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