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Курс евро превысил 80 рублей впервые за 2 года
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8 сентября 2018, 09:49
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В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)
Популярный блогер и поэт Александр Гутин сообщил в "Фейсбуке" о наступлении Рош-Ха-Шана - еврейского Нового года! "У евреев все не как у людей, - иронизирует Гутин. - И пишем справа налево, и Новый год у нас осенью. И отмечают …
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8 сентября 2018, 10:53
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В блогах: черви в курице!
Пользователь "ВКонтакте" Маша Медведева разместила в паблике "Подслушано | Самара" шокирующее видео «Черви в курице». «30 августа в "Пятерочке" мы купили сырые куриные ножки фирмы "Приосколье", - сообщает автор. - Через час пожарили на электропечке, сели ужинать... Кусаем - …
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8 сентября 2018, 10:46
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3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске
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7 сентября 2018, 05:43
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Электричек, курсирующих между Самарой и Курумочем, станет меньше
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7 сентября 2018, 05:21
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К чему приведет введение новых санкций США против России
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23 августа 2018, 12:22
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В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса
Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь …
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8 августа 2018, 05:02
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Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения
В пятницу, 27 июля, в конференц-зале АО «Технодинамика» состоится первое заседание Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России.
Участники мероприятия обсудят основные направления деятельности Комитета, развитие поставок продукции, меры господдержки предприятий энергетического и нефтегазового …
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26 июля 2018, 02:11
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Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий
Во вторник, 24 июля, на площадке АО «Технодинамика» прошло первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы. Участники мероприятия …
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25 июля 2018, 11:48
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Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго
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18 июля 2018, 10:55
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Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик
Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.
Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения …
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29 июня 2018, 03:41
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Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США
Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после объявления американского минфина о новых санкциях. В общей сложности за несколько последних дней потеряно 16 миллиардов долларов.
Владимир Потанин со своим «Норникелем» лишился двух с лишним миллиардов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял почти полтора …
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10 апреля 2018, 02:34