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В Самаре запустили подсветку у ракеты-носителя на проспекте Ленина
В субботу, 8 сентября, в Самаре запустили художественную иллюминацию ракеты-носителя «Союз», расположенной на проспекте Ленина около музея «Самара Космическая».
- Инициатива ветеранов ракетно-космической отрасли воплотилась в жизнь, - сообщили представители мэрии Самары.
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9 сентября 2018, 09:33
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На избирательных участках в Самаре уже наблюдаются очереди
На только что открывшиеся избирательные участки в Самарской области пришли первые голосующие. Несмотря на ранний час, местами уже наблюдаются очереди. Подобную картину, например, наблюдает корреспондент «ТЕРРЫ», находящийся на участке по адресу, улица Радонежская, 2а.
Напомним, 9 сентября в Самарской …
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9 сентября 2018, 08:31
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День выборов стартовал: в Самарской области открылись избирательные участки
9 сентября в Самарской области — единый день голосования. В его рамках жителям региональной столицы предстоит выбрать губернатора Самарской области, а также депутата Государственной думы. На каждый пост претендуют по шестеро кандидатов.
Кроме того, тольяттинцы и сызранцы будут выбирать депутатов, которые …
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9 сентября 2018, 08:05
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Чем грозят новые санкции российской экономике
Новый пакет американских санкций против российской экономики, по прогнозам аналитиков, будет утвержден ближе к ноябрю. США планируют запретить поставки в нашу страну продукции из самых разных сфер - станков, промышленного оборудования, сырья для химического и фармацевтического сектора. В этом случае …
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8 сентября 2018, 10:10
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321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области
На выборах в единый день голосования 9 сентября в Самарской области будут применяться 321 КОИБ — электронные урны для голосования. Чтобы показать, как новинка работает, представители избирательной комиссии организовали специальную акцию «Обмани КОИБ». Представитель IT-компании и члены Самарского независимого наблюдения …
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29 августа 2018, 12:21
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В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки
Член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Самарскую область в последний раз перед общероссийским днем голосования 9 сентября. В целом глобальных нарушений в ходе агитационного процесса он не заметил, за что наградил членов регионального избиркома. Но отметил, что необходимо …
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29 августа 2018, 11:21
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Вячеслав Звягинцев стал председателем комитета по образованию гордумы Самары
Ротация кадров в Самарской городской думе. Председателем комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту стал директор муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» Вячеслав Звягинцев. Его кандидатуру сегодня поддержали его коллеги по депутатскому корпусу.
Напомним, ранее этот …
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27 марта 2018, 03:54
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Новым председателем гордумы Самары стал Алексей Дегтев
В Самаре 1 марта состоялось заседание городской думы. Её председатель Галина Андриянова досрочно сложила свои полномочия в связи с переходом в областное правительство. Она будет работать в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики региона, заместителем главы ведомства. Депутаты большинством голосов …
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1 марта 2018, 01:34