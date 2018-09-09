9 сентября в Самарской области — единый день голосования. В его рамках жителям региональной столицы предстоит выбрать губернатора Самарской области, а также депутата Государственной думы. На каждый пост претендуют по шестеро кандидатов.

Кроме того, тольяттинцы и сызранцы будут выбирать депутатов, которые …