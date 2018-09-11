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Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

В этот вторник в региональной столице завершился еще один громкий уголовный процесс. Бывший вице-мэр Самары Сергей Рубаков приговорен к 4 годам колонии и штрафу в 17,5 миллиона рублей. Суд Ленинского районного посчитал его виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

Как 

11 сентября 2018, 01:04
«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов

«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов

В Самаре неизвестные вандалы обокрали бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов. Злоумышленники обрезали металлические тросы, на которых висели инструменты и утащили все,  кроме отвертки.

Напомним,что совсем недавно у входов в парк имени Гагарина и Струковский сад в областной столице появились 
11 сентября 2018, 12:07
В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда

В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда

В понедельник, 10 сентября, произошла трагедия на железной дороге. ЧП случилось в 10:50 на 1108 километре Куйбышевской железной дороги. На 6 пикете у станции «Стахановская» под мостом проезжей части улицы XXII Партсъезда грузовой поезд сбил мужчину. 57-летний пострадавший получил смертельные 
11 сентября 2018, 11:46
Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию

Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию

Самарастат опубликовал данные об инфляции в Самарской области. По мнению сотрудников ведомства, в августе она составила 0%, а с начала года увеличилась на 2,5%. За прошлый месяц подорожали непродовольственные товары на 0,4% и платные услуги на 0,1%. Однако представители Самарастата 
11 сентября 2018, 11:11
В Самаре директор мебельной компании обманул клиентов на 500 тысяч рублей

В Самаре директор мебельной компании обманул клиентов на 500 тысяч рублей

В Самаре будут судить 56-летнего директора мебельной фирмы, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, руководитель ООО, которое торговало мебелью в ТЦ «Мягкофф» и «Интермебель» по заключенным в 2017-2018 годах договорам получил от трех клиентов деньги за купленную ими мебель. 
7 сентября 2018, 11:09
В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут 
5 сентября 2018, 02:53
Сегодня в Самаре вынесут приговор бывшему директору гимназии № 1

Сегодня в Самаре вынесут приговор бывшему директору гимназии № 1

В эту среду, 5 сентября, суд Кировского района Самары должен вынести приговор бывшему директору гимназии № 1 Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей.
 
Картамышеву задержали в начале 
5 сентября 2018, 12:29
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