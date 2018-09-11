«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов В Самаре неизвестные вандалы обокрали бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов. Злоумышленники обрезали металлические тросы, на которых висели инструменты и утащили все, кроме отвертки.



Напомним,что совсем недавно у входов в парк имени Гагарина и Струковский сад в областной столице появились …