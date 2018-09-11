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Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу
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11 сентября 2018, 01:04
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В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге
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11 сентября 2018, 12:43
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В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда
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11 сентября 2018, 11:46
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Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию
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11 сентября 2018, 11:11
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В Самаре директор мебельной компании обманул клиентов на 500 тысяч рублей
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7 сентября 2018, 11:09
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В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1
В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут …
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5 сентября 2018, 02:53
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Сегодня в Самаре вынесут приговор бывшему директору гимназии № 1
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5 сентября 2018, 12:29