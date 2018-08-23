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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» в Самаре появится школа искусств. Там смогут заниматься не менее 300 детей, рассказала руководитель департамента образования администрации г.о. Самара Лилия Галузина. Для этого городские власти собираются выкупить здание в центре микрорайона.

Кстати, в нем уже 
23 августа 2018, 04:57
Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов

Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов

Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» назначен капитан таможенной службы Антон Антонов. Как пояснили в пресс-службе Самарской таможни, он вступил в должность в середине июля.

Господин Антонов начал службу в таможенных органах в 2013 году с должности инспектора отдела 
23 августа 2018, 04:32
В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай

В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай

Открылось новое направление из самарского аэропорта «Курумоч». Теперь пассажиров смогут доставлять в Китай. На сентябрь запланированы два перелета от авиакомпании «ИрАэро». Это будут первые прямые рейсы в эту страну из Самары. Приземляться путешественники будут в тропическом городе Хайкоу, столице южнокитайской 
23 августа 2018, 03:16
Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Абсолютно все школы Самары готовы к приему детей — таковы итоги их проверок перед 1 сентября. В этом году учебные заведения должны принять 13 980 первоклассников, что на 440 человек больше, чем в прошлом. 
 
- Около 89 % от общего планируемого 
23 августа 2018, 03:05
В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель

В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель

Появились подробности ДТП, которое случилось в среду вечером, 22 августа, на 15 километре дороги Самара - Волгоград в Волжском районе. Напомним, что там столкнулись четыре автомобиля - Lada Priora, Datsun, Volkswagen и ВАЗ-2114. Травмы получил один участник аварии - предполагаемый 
23 августа 2018, 09:01
Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях

Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях

МВД России предложило следить за спортивными фанатами в социальных сетях. Соответствующую идею ведомство изложило в проекте плана по работе с болельщиками. Документ находится на этапе согласования. Силовики хотят, чтобы сотрудники Минспорта круглосуточно контролировали околофутбольные паблики, собирали всю необходимую информацию, а 

20 августа 2018, 02:22
На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

В воскресенье, 19 августа, на трассе М-5 под Сызранью произошла крупная авария. На дороге столкнулись иномарка Toyota Land Cruiser с номерами Пензенской области и Mazda CX-5, от удара оба внедорожника улетели в кювет. 
 
По словам очевидцев, ехавший со стороны областной столицы 
20 августа 2018, 12:35
Житель Сызрани умудрился «продать» несуществующую шубу

Житель Сызрани умудрился «продать» несуществующую шубу

Жителя Сызрани подозревают в мошенничестве с интернет-покупками. По информации правоохранителей, 37-летняя жительница Свердловской области захотела купить норковую шубу на одном из сайтов. Продавец потребовал внести 100 % предоплату. Женщина перевела всю сумму – 10 тысяч рублей и стала ждать покупку. 
17 августа 2018, 05:14
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро

Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро

Работник пекарни в немецком Франкфурте может претендовать на звание самого честного жителя города. Он нашел в контейнере на помойке кейс, полный денег, и не задумываясь отнес его в полицию. Как оказалось, в чемодане находились 8 миллионов евро. Правда, банкноты оказались 
14 марта 2018, 07:19
В Самарской области задержаны сбытчики фальшивых рублей и долларов

В Самарской области задержаны сбытчики фальшивых рублей и долларов

В Самарской области полицейские задержали 10 человек, подозреваемых в изготовлении и сбыте фальшивых денег. По данным силовиков, они входили в межрегиональную этническую группу, которая распространяла поддельные рубли и  доллары на территории 
27 декабря 2017, 05:01
В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100

В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100

За прошлый год в Самарской области выявили поддельные банкноты номиналом 100 долларов США. Всего изъято 35 штук. Рублевых подделок нашли 746, сообщили в Банке России. Это вдвое меньше, чем в 2015-м, когда изъяли 444 фальшивки. Чаще всего подделывают банкноты номиналом 

23 марта 2017, 02:49
ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

За четвертый квартал 2016 года в России было выявлено 14,3 тыс. фальшивых рублевых банкнот. Их общая сумма составила 46,5 млн рублей. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Больше всего фальшивых купюр оказалось среди пятитысячных — 8,125 

24 января 2017, 01:12
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