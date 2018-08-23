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В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств
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23 августа 2018, 04:57
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Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов
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23 августа 2018, 04:32
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В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай
Открылось новое направление из самарского аэропорта «Курумоч». Теперь пассажиров смогут доставлять в Китай. На сентябрь запланированы два перелета от авиакомпании «ИрАэро». Это будут первые прямые рейсы в эту страну из Самары. Приземляться путешественники будут в тропическом городе Хайкоу, столице южнокитайской …
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23 августа 2018, 03:16
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Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году
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23 августа 2018, 03:05
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В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель
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23 августа 2018, 09:01
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Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях
МВД России предложило следить за спортивными фанатами в социальных сетях. Соответствующую идею ведомство изложило в проекте плана по работе с болельщиками. Документ находится на этапе согласования. Силовики хотят, чтобы сотрудники Минспорта круглосуточно контролировали околофутбольные паблики, собирали всю необходимую информацию, а …
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20 августа 2018, 02:22
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На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью
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20 августа 2018, 12:35
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Житель Сызрани умудрился «продать» несуществующую шубу
Жителя Сызрани подозревают в мошенничестве с интернет-покупками. По информации правоохранителей, 37-летняя жительница Свердловской области захотела купить норковую шубу на одном из сайтов. Продавец потребовал внести 100 % предоплату. Женщина перевела всю сумму – 10 тысяч рублей и стала ждать покупку. …
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17 августа 2018, 05:14
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро
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14 марта 2018, 07:19
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В Самарской области задержаны сбытчики фальшивых рублей и долларов
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27 декабря 2017, 05:01
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В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100
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23 марта 2017, 02:49
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ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры
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24 января 2017, 01:12