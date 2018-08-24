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На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело
Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Чапаевска. Пенсионерку подозревают в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через границу России.
Оказалось, что женщина заказала по интернету запрещенные вещества из Казахстана — она мечтала похудеть. Пенсионерку задержали прямо на почте …
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24 августа 2018, 05:38
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Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра
В июне на территории Самарской области прошла комплексная научная экспедиция. Ее целью был мониторинг триасовых и юрских отложений юго-востока региона. В мероприятии приняли участие сотрудники кафедры «Геология и геофизика» СамГТУ.
Результатом экспедиции стала интересная находка. В руки специалистов попал череп древнего …
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24 августа 2018, 05:36
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25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары
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24 августа 2018, 05:26
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37