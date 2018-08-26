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45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости
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25 августа 2018, 11:15
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Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»
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24 августа 2018, 11:19
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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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24 августа 2018, 06:08
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Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно
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23 августа 2018, 05:14
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Денисов, Антон и Рохель провели первую тренировку в составе «Крыльев Советов»
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23 августа 2018, 10:05
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Уругвайский защитник Агустин Рохель перейдет в "Крылья Советов"
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22 августа 2018, 09:55
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«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»
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21 августа 2018, 10:38
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Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»
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21 августа 2018, 04:47
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109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»
В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".
Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, …
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20 августа 2018, 07:30
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37