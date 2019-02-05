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В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого 
5 февраля 2019, 09:40
В блогах: Где посмотреть отчёт о

В блогах: Где посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"?

Блогер slavutich13 интересуется, где бы посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"? "Весь "Твиттер" пестрит рапортами: почищено там-то и там-то, вывезено столько-то и столько-то. Работники МП все поголовно стахановцы, а начальники ночами не спят, всё о Самаре думают, приказы 
5 февраля 2019, 09:18
В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды

В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды

В Самаре создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Он будет внедрять современные подходы к благоустройству пространств с учетом интересов различных групп населения, а также помогать муниципальным образованиям готовить соответствующие проекты, говорится в сообщении правительства Самарской области. Новая структура будет 
5 февраля 2019, 08:36
В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный

В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный

В Самаре собираются отремонтировать парк Молодежный, расположенный в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной и Воронежской. Ремонтные работы запланированы на 2019-2020 годы, сообщили в муниципальном предприятии «Парки Самары». Что именно хотят изменить в зоне отдыха, пока в компании не уточняют. По всей 
5 февраля 2019, 08:27
Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов

Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов

На пресс-конференциии губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января, подняли вопрос о «Крыльях Советов». В последнее время много претензий из-за сведений о зарплатах тренеров и игроков. Глава региона отметил, что заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов будет председателем совета 
18 января 2019, 02:23
«Крылья» улетели на сборы

«Крылья» улетели на сборы

Футболисты «Крыльев Советов» отправились на первый в 2019-м году учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 14 по 27 января. Тренерский штаб Миодрага Божовича взял на сбор 26 игроков. Среди них 6 новичков - полузащитники, имеющие опыт выступления 
15 января 2019, 08:10
Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дублирующий состав «Крыльев Советов» вышел из отпуска. Сейчас на базе футбольного клуба работают около 30 человек. В том числе 4 потенциальных новичка. Вратарь Богдан Овсянников уехал с основным составом на сбор в ОАЭ. Подробности о жизни самарского футбола смотрите в 
14 января 2019, 12:37
«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

В воскресенье, 13 января, форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко продлил контракт с командой. Напомним, что он выступает за волжан с  2011 года. Официальные документы были оформлены в Москве, после того как игроки прошли медосмотр.

– «Крылья Советов», без сомнения, стали 
14 января 2019, 11:25
«Крылья Советов» определились с наказанием для Евгения Башкирова и Георгия Тигиева

«Крылья Советов» определились с наказанием для Евгения Башкирова и Георгия Тигиева

Директор по развитию футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Шикунов рассказал, какая мера взыскания ожидает полузащитника Георгия Тигиева и защитника Евгения Башкирова. Они будут подвергнуты финансовому наказанию, сообщает Спорт-Экспресс.

Напомним, футболисты были остановлены сотрудниками полиции в конце позапрошлой недели. 
22 октября 2018, 04:08
С декабря между Самарой и Казанью будет курсировать скорый ночной поезд

С декабря между Самарой и Казанью будет курсировать скорый ночной поезд

С 9 декабря из Самары в столицу Татарстана Казань начнет ходить ежедневный скорый ночной поезд. Пассажиров будут перевозить в купейных, плацкартных и сидячих вагонах. Стоимость билетов будет начинаться от 750 рублей, а продажи их стартуют за 90 дней до даты 
27 сентября 2018, 11:59
Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань

Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань

Из Самары могут пустить скоростные электрички в Ульяновск и Казань. Об этом во время выступления с посланием к жителям Самарской области рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. Сейчас на федеральном уровне  обсуждается вопрос финансирования проекта скоростной железнодорожной ветки Самара – Аэропорт 

11 апреля 2018, 11:16
В Самарской воздушной зоне задымился самолет «Москва – Караганда»

В Самарской воздушной зоне задымился самолет «Москва – Караганда»

В ночь с пятницы на субботу, с 14 на 15 июля, в Самарской воздушной зоне экипаж самолета А-320, который совершал перелет по маршруту «Москва – Караганда», доложил о задымлении в переднем багажном отсеке.

Было принято решение совершить посадку на 
15 июля 2017, 02:31
Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

17-летнего самарца, пропавшего после школьного выпускного, нашли мертвым в Казани.
29 июня 2017, 11:33
Полиция Казани задержала 16 самарских болельщиков

Полиция Казани задержала 16 самарских болельщиков

Во время матча футбольного клуба «Крылья Советов» против «Рубина» в Казани задержано 16 самарских фанатов. Двое - за использование нацистской атрибутики, остальные - за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Помимо этого, полиция пресекла несанкционированное шествие самарских болельщиков от 

26 августа 2013, 04:01
«Крылья Советов» впервые за 9 лет не проиграли «Рубину» на выезде

«Крылья Советов» впервые за 9 лет не проиграли «Рубину» на выезде

Самарские «Крылья Советов» впервые за девять лет не проиграли в Казани местному «Рубину». Матч шестого тура чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги завершился вничью - 1:1. Оба мяча казались со стороны нелогичными. Сначала самый невысокий в составе казанской команды игрок Карадениз в 

26 августа 2013, 12:25
Резервисты «Крыльев» отправились в Казань

Резервисты «Крыльев» отправились в Казань

Футболисты молодежного состава «Крыльев Советов» завершили подготовку к матчу с «Рубином». Сегодня утром самарские резервисты провели тренировку на клубной базе и на автобусе отправилась в Казань. В матче планируется участие Дмитрия Верховцова, Артема Делькина, Эмина Махмудова, Алексея Концедалова и Виктора 

23 августа 2013, 02:10
Игрока «Крыльев Советов» Бенуа Ангбву ждут в Махачкале

Игрока «Крыльев Советов» Бенуа Ангбву ждут в Махачкале

По данным источника телерадиокомпании «ТЕРРА», игрок самарских «Крыльев Советов» Бенуа Ангбва (на фото) с большой долей вероятности уедет в Махачкалу. Он может покинуть самарскую команду вслед за перешедшим в «Анжи» тренером Гаджи Гаджиевым.

Между тем, как уже сообщала «ТЕРРА», Илья Максимов, 

21 августа 2013, 02:58
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