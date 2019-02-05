По данным источника телерадиокомпании «ТЕРРА», игрок самарских «Крыльев Советов» Бенуа Ангбва (на фото) с большой долей вероятности уедет в Махачкалу. Он может покинуть самарскую команду вслед за перешедшим в «Анжи» тренером Гаджи Гаджиевым.

Между тем, как уже сообщала «ТЕРРА», Илья Максимов, …