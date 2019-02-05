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В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня
Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого …
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5 февраля 2019, 09:40
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В блогах: Где посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"?
Блогер slavutich13 интересуется, где бы посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"? "Весь "Твиттер" пестрит рапортами: почищено там-то и там-то, вывезено столько-то и столько-то. Работники МП все поголовно стахановцы, а начальники ночами не спят, всё о Самаре думают, приказы …
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5 февраля 2019, 09:18
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В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды
В Самаре создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Он будет внедрять современные подходы к благоустройству пространств с учетом интересов различных групп населения, а также помогать муниципальным образованиям готовить соответствующие проекты, говорится в сообщении правительства Самарской области. Новая структура будет …
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5 февраля 2019, 08:36
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В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный
В Самаре собираются отремонтировать парк Молодежный, расположенный в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной и Воронежской. Ремонтные работы запланированы на 2019-2020 годы, сообщили в муниципальном предприятии «Парки Самары». Что именно хотят изменить в зоне отдыха, пока в компании не уточняют. По всей …
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5 февраля 2019, 08:27
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Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов
На пресс-конференциии губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января, подняли вопрос о «Крыльях Советов». В последнее время много претензий из-за сведений о зарплатах тренеров и игроков. Глава региона отметил, что заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов будет председателем совета …
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18 января 2019, 02:23
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«Крылья» улетели на сборы
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15 января 2019, 08:10
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Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска
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14 января 2019, 12:37
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«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом
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14 января 2019, 11:25
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«Крылья Советов» определились с наказанием для Евгения Башкирова и Георгия Тигиева
Директор по развитию футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Шикунов рассказал, какая мера взыскания ожидает полузащитника Георгия Тигиева и защитника Евгения Башкирова. Они будут подвергнуты финансовому наказанию, сообщает Спорт-Экспресс.
Напомним, футболисты были остановлены сотрудниками полиции в конце позапрошлой недели. …
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22 октября 2018, 04:08
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С декабря между Самарой и Казанью будет курсировать скорый ночной поезд
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27 сентября 2018, 11:59
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Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань
Из Самары могут пустить скоростные электрички в Ульяновск и Казань. Об этом во время выступления с посланием к жителям Самарской области рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. Сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос финансирования проекта скоростной железнодорожной ветки Самара – Аэропорт …
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11 апреля 2018, 11:16
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В Самарской воздушной зоне задымился самолет «Москва – Караганда»
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15 июля 2017, 02:31
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Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка
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29 июня 2017, 11:33
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Полиция Казани задержала 16 самарских болельщиков
Во время матча футбольного клуба «Крылья Советов» против «Рубина» в Казани задержано 16 самарских фанатов. Двое - за использование нацистской атрибутики, остальные - за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Помимо этого, полиция пресекла несанкционированное шествие самарских болельщиков от …
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26 августа 2013, 04:01
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«Крылья Советов» впервые за 9 лет не проиграли «Рубину» на выезде
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26 августа 2013, 12:25
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Резервисты «Крыльев» отправились в Казань
Футболисты молодежного состава «Крыльев Советов» завершили подготовку к матчу с «Рубином». Сегодня утром самарские резервисты провели тренировку на клубной базе и на автобусе отправилась в Казань. В матче планируется участие Дмитрия Верховцова, Артема Делькина, Эмина Махмудова, Алексея Концедалова и Виктора …
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23 августа 2013, 02:10
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Игрока «Крыльев Советов» Бенуа Ангбву ждут в Махачкале
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21 августа 2013, 02:58
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