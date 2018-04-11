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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

В блогах: Самарский Арбат осыпается...

В блогах: Самарский Арбат осыпается...

Блогер Александр Жоголев поведал, что "самарский Арбат" потихоньку осыпается... "Коллега по работе прогулялся с ребёнком по Ленинградской и в офис пришёл немного в "приподнятом" настроении от шока... Ребёнка чудом не прибило каменной глыбой, упавшей с балкона дома № 78 по Молодогвардейской 

10 апреля 2018, 06:42
Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку

Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку

В Самарской области в ближайшее время появятся восемь новых школ более чем на 8000 мест. Строительство должно начаться уже в 2018 году. А к 2025 году планируется открытие до 20 новых школ. Рассматривается вопрос о переводе на пятидневную учебную неделю 
10 апреля 2018, 03:12
Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»

Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу «разливаек». Об этом глава региона рассказал во вторник, 10 апреля, в ходе оглашения послания к депутатам Самарской губернской думы и жителям области. Мероприятие проходит в комплексе «МТЛ 
10 апреля 2018, 02:12
Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту

Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту

Для развития области нужно поднять на принципиально новый уровень инфраструктурную насыщенность. В этом году мы должны начать строительство магистрали «Центральная». К 2020 нужно сдать Фрунзенский мост. Об этом во вторник, 10 апреля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в 
10 апреля 2018, 01:04
Военные сборы школьников пройдут в Самарской области

Военные сборы школьников пройдут в Самарской области

В Самарской области на военные сборы привлекут школьников. 2343 допризывника пройдут пятидневную подготовку. На территории образовательных учреждений во всех девяти районах Самары организуют 23 сборных пункта. Аналогичные мероприятия организуют для детей из движения «Юнармия». Всего по области 35-часовой курс подготовки 
10 апреля 2018, 12:25
Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает 
10 апреля 2018, 11:28
Самая важная история – кредитная

Самая важная история – кредитная

Нередко можно услышать историю о том, как двое коллег хотели взять кредит в банке. И зарплаты почти одинаковые, и срок и суммы кредитов примерно одни и те же, но одному выдали кредит, а другому – нет. Может, и вам приходилось 
10 апреля 2018, 10:52
Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

До начала ЧМ-2018, шесть матчей которого пройдут и в Самаре, осталось 65 дней. По оценкам экспертов, в губернию этим летом могут приехать до полумиллиона гостей. Одно из самых жестких требований ФИФА к проведению мундиаля - уровень готовности медицинских учреждений. В 

10 апреля 2018, 09:38
Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой

Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой

В Ульяновске осудили местного жителя Сергея Гисматулина. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.

Преступление произошло 14 сентября прошлого года. Мужчина, которого ранее судили за покушение на сбыт наркотиков, напился и попытался вынести товар из магазина на улице Кузоватовской. 

22 марта 2018, 07:23
«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск

«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск

В экстренно приземлившемся в аэропорту Курумоч самолете Москва – Ульяновск летел экс-солист ВИА «Земляне» Сергей Скачков. Артиста пригласили выступить в Ульяновске на празднике в честь Дня воссоединения России и Крыма. Но из-за ухудшения метеоусловий – сильного ветра 18 марта самолет 
19 марта 2018, 09:39
Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: 

19 марта 2018, 07:31
Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

На днях в Ульяновске едва не погиб маленький ребенок. Мужчина, шедший мимо девятиэтажки на улице Первомайской, увидел в открытом окне 5-летнюю девочку. Она стояла и звала свою маму.

На место происшествия оперативно приехали полицейские, спасатели и работники службы социальной 
14 марта 2018, 09:18
В Самарской воздушной зоне задымился самолет «Москва – Караганда»

В Самарской воздушной зоне задымился самолет «Москва – Караганда»

В ночь с пятницы на субботу, с 14 на 15 июля, в Самарской воздушной зоне экипаж самолета А-320, который совершал перелет по маршруту «Москва – Караганда», доложил о задымлении в переднем багажном отсеке.

Было принято решение совершить посадку на 
15 июля 2017, 02:31
Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

17-летнего самарца, пропавшего после школьного выпускного, нашли мертвым в Казани.
29 июня 2017, 11:33
В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани несколько часов назад загорелся Храм всех религий. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по РТ.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя охватило кровлю и чердак. Открытое горение спасатели ликвидировали в 06:51. 

10 апреля 2017, 09:40
Самолет самарского РКЦ «Прогресс» экстренно сел в Казани по пути на Байконур

Самолет самарского РКЦ «Прогресс» экстренно сел в Казани по пути на Байконур

Утром 31 октября в аэропорту Казани совершил экстренную посадку самолет АН-26 ракетно-космического центра «Прогресс», который следовал из Самары на Байконур. На борту находились 20 пассажиров и 9 членов экипажа. Причиной чрезвычайной ситуации стали технические неполадки одного из двигателей. Приземление прошло 

31 октября 2016, 03:55
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