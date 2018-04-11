Из Самары могут пустить скоростные электрички в Ульяновск и Казань. Об этом во время выступления с посланием к жителям Самарской области рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. Сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос финансирования проекта скоростной железнодорожной ветки Самара – Аэропорт Курумоч – Тольятти.
«В перспективе её планируется продлить до Димитровграда и Ульяновска, а затем и до Казани. Это создаст предпосылки и для развития межрегиональной агломерации», — заявил Дмитрий Азаров.
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