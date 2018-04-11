Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку В Самарской области в ближайшее время появятся восемь новых школ более чем на 8000 мест. Строительство должно начаться уже в 2018 году. А к 2025 году планируется открытие до 20 новых школ. Рассматривается вопрос о переводе на пятидневную учебную неделю …