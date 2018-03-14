12
28
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
14 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных 
14 марта 2018, 12:32
69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

Несчастный случай произошел 9 марта в селе Приволжье Самарской области. Там заживо сгорел 69-летний пенсионер.

Трагедия произошла из-за грубейшего нарушения техники безопасности самим пострадавшим. Мужчина сливал бензин из мотоблока в канистру, и при этом курил сигарету. В какой-то момент 
12 марта 2018, 03:30
СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой

СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой

Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли 

12 марта 2018, 10:11
Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти

Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти

Неосторожное вождение автобуса стало причиной травм, которые получила 2-летняя девочка. Все случилось 3 марта на улице Дзержинского в Тольятти. Примерно в 14:30 водитель совершил слишком резкое торможение. В итоге один из пассажиров не смог устоять на ногах, и упал на 
5 марта 2018, 01:26
В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области

В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области

Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.

«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому 
5 марта 2018, 07:05
Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

В Жигулевске осудили 45-летнего мужчину, который жестоко обращался со своим 15-летним сыном. Мужчина регулярно истязал подростка, он постоянно избивал его за плохие оценки в школе, не кормил, заставлял спать на полу, а также выгонял голым на улицу. В таких условиях 

2 марта 2018, 04:55
Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

28 февраля в Тольятти произошла трагедия во время военных учений. У 25-летнего солдата Александра Лоткова не раскрылся парашют, и он погиб. Других подробностей о происшествии пока нет.

Военнослужащий приехал в Автоград из села Чукалы Республики Мордовия. По словам родных, 
2 марта 2018, 02:46
Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Кировские медики провели уникальную по спасению недоношенного ребенка. У матери началась роды в тот момент, когда у нее шла только 24-я неделя беременности. К этому моменту малыш, вес которого составлял всего 420 граммов. У него не успел сформироваться кишечник. Поэтому 
1 марта 2018, 06:59
В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

14 февраля около 9:00 утра специалисты Центра ветеринарии получили сигнал об обнаружении трупа дикой лисы в Ленинском районе.
14 февраля 2018, 04:16
Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка

Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка

За 2018 год в Ульяновской областной детской клинической больнице было проведено 15 исследований, связанных с удалением различных инородных тел из желудочно-кишечного тракта.

Недавно в эндоскопическое отделение больницы поступил трехлетний мальчик с жалобами на слабость, одышку и продолжительный кашель. После исследования дыхательных 

13 февраля 2018, 03:38
В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног

В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног

О чрезвычайном происшествии в Цильнинском районе рассказали региональные информагентства. Местный житель, работая на комбайне, получил тяжелейшую травму и лишился обеих ног.
Мужчину быстро отправили в стационар. Операцию врачи больницы проводили на протяжении полутора часов. В итоге они смогли спасти жизнь 

14 ноября 2017, 09:15
В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы

В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы

Участника одной из ульяновских банд осудили за серию преступлений в отношении военнослужащих. Как сообщают региональные информагентства, он отбирал у людей в погонах деньги, зарплатные карты и боеприпасы.
Речь, в частности, идет о представителях одной войсковой части, дислоцированной в городской черте. 

13 ноября 2017, 02:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх