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18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани
13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.
Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных …
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14 марта 2018, 12:32
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69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области
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12 марта 2018, 03:30
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СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой
Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли …
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12 марта 2018, 10:11
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Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти
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5 марта 2018, 01:26
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В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области
Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.
«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому …
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5 марта 2018, 07:05
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Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске
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2 марта 2018, 04:55
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Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти
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2 марта 2018, 02:46
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Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове
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1 марта 2018, 06:59
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В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку
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14 февраля 2018, 04:16
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Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка
За 2018 год в Ульяновской областной детской клинической больнице было проведено 15 исследований, связанных с удалением различных инородных тел из желудочно-кишечного тракта.
Недавно в эндоскопическое отделение больницы поступил трехлетний мальчик с жалобами на слабость, одышку и продолжительный кашель. После исследования дыхательных …
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13 февраля 2018, 03:38
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В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног
О чрезвычайном происшествии в Цильнинском районе рассказали региональные информагентства. Местный житель, работая на комбайне, получил тяжелейшую травму и лишился обеих ног.
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14 ноября 2017, 09:15
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В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы
Участника одной из ульяновских банд осудили за серию преступлений в отношении военнослужащих. Как сообщают региональные информагентства, он отбирал у людей в погонах деньги, зарплатные карты и боеприпасы.
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13 ноября 2017, 02:04