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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре

Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре

В Самаре в воскресенье, 18 марта, водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser врезался в светофор и снес его. Фото с места ДТП 
19 марта 2018, 09:53
Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: 

19 марта 2018, 07:31
Выборы президента России завершились в Самарской области

Выборы президента России завершились в Самарской области

В Самарской области завершились выборы президента России. Ровно в 20:00 закрылись все избирательные участки, и там начался процесс подведения итогов народного волеизъявления.

По данным на 18:00 свои голоса на прошедших выборах отдали 60,09% избирателей. Это 1,46 млн. человек.  Более свежие цифры 

18 марта 2018, 08:25
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей в Самарской области отдала свои голоса на выборах президента России. По состоянию на 15:00 явка составила 49,23%, или 1,19 миллиона человек.

Наиболее активно голосуют жители Красноармейского и Пестравского районов — 74,97% и 74,92% соответсвенно. Самую низкую явку пока 

18 марта 2018, 05:41
Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

На днях в Ульяновске едва не погиб маленький ребенок. Мужчина, шедший мимо девятиэтажки на улице Первомайской, увидел в открытом окне 5-летнюю девочку. Она стояла и звала свою маму.

На место происшествия оперативно приехали полицейские, спасатели и работники службы социальной 
14 марта 2018, 09:18
Самолет «Москва-Бухара» совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре

Самолет «Москва-Бухара» совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре

Вечером 11 марта экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» совершил самолет «Москва-Бухара». Одному из пассажиров, находившихся на борту воздушного судна внезапно стало плохо. У 35-летнего мужчины из Узбекистана случился либо приступ аппендицита, либо перитонит, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на 
12 марта 2018, 08:48
В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

14 февраля около 9:00 утра специалисты Центра ветеринарии получили сигнал об обнаружении трупа дикой лисы в Ленинском районе.
14 февраля 2018, 04:16
Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка

Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка

За 2018 год в Ульяновской областной детской клинической больнице было проведено 15 исследований, связанных с удалением различных инородных тел из желудочно-кишечного тракта.

Недавно в эндоскопическое отделение больницы поступил трехлетний мальчик с жалобами на слабость, одышку и продолжительный кашель. После исследования дыхательных 

13 февраля 2018, 03:38
Два человека погибли после падения самолета в Италии

Два человека погибли после падения самолета в Италии

В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

За штурвалом самолета сидел 61-летний Лино Лаварини, который 
31 января 2018, 08:22
Большой грех: В Самаре около ТЦ «Самолет» неизвестные выкинули много буханок хлеба

Большой грех: В Самаре около ТЦ «Самолет» неизвестные выкинули много буханок хлеба

Жители Самары обнаружили и сделали фотографии буханок хлеба, которые неизвестные "негодяи" выбросили прямо на землю около торгового центра "Самолет" на Московском шоссе. Естественно, состава преступления в этом нет, однако комментаторы очень возмущены таким поступком. "Их бы в блокадный Ленинград" – 
7 января 2018, 06:29
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