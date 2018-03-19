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Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре
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19 марта 2018, 09:53
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Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре
В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: …
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19 марта 2018, 07:31
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Выборы президента России завершились в Самарской области
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18 марта 2018, 08:25
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Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области
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18 марта 2018, 05:41
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Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске
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14 марта 2018, 09:18
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Самолет «Москва-Бухара» совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре
Вечером 11 марта экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» совершил самолет «Москва-Бухара». Одному из пассажиров, находившихся на борту воздушного судна внезапно стало плохо. У 35-летнего мужчины из Узбекистана случился либо приступ аппендицита, либо перитонит, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на …
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12 марта 2018, 08:48
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В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку
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14 февраля 2018, 04:16
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Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка
За 2018 год в Ульяновской областной детской клинической больнице было проведено 15 исследований, связанных с удалением различных инородных тел из желудочно-кишечного тракта.
Недавно в эндоскопическое отделение больницы поступил трехлетний мальчик с жалобами на слабость, одышку и продолжительный кашель. После исследования дыхательных …
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13 февраля 2018, 03:38
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Два человека погибли после падения самолета в Италии
В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.
За штурвалом самолета сидел 61-летний Лино Лаварини, который …
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31 января 2018, 08:22
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Большой грех: В Самаре около ТЦ «Самолет» неизвестные выкинули много буханок хлеба
Жители Самары обнаружили и сделали фотографии буханок хлеба, которые неизвестные "негодяи" выбросили прямо на землю около торгового центра "Самолет" на Московском шоссе. Естественно, состава преступления в этом нет, однако комментаторы очень возмущены таким поступком. "Их бы в блокадный Ленинград" – …
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7 января 2018, 06:29