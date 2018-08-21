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Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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21 августа 2018, 06:14
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Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября
В областной столице перекрыли еще одну дорогу. На этот раз ограничили движение по улице Строителей от Республиканской до проспекта Металлургов. Как пояснили в горадминистрации, улицу перекрывают, чтобы обеспечить безопасность движения, ведь на этом участке будут строить водопроводную сеть, а затем …
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21 августа 2018, 05:37
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В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода
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21 августа 2018, 04:09
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Более 15 часов 240 пассажиров ждали вылета из Самары в Барселону
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6 июля 2018, 12:04
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Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США
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14 июня 2018, 09:59
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В небе над Самарой сняли самолет времен ВОВ
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8 мая 2018, 12:49
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На майские праздники вырос спрос на поездки по России
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7 мая 2018, 09:06