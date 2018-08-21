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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

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В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода

В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода

В понедельник вечером, 20 августа, неустановленный водитель на неизвестном мототранспорте (предположительно, скутере) ехал по поселку Суходол. На улице Школьной напротив дома № 35 А, где находится магазин, водитель сбил местную жительницу. 40-летняя женщина шла по проезжей части справа налево в 
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Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

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Более 15 часов 240 пассажиров ждали вылета из Самары в Барселону

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В пятницу ночью, в 4:05 6 июля из самарского аэропорта «Курумоч» вылетел самолет в Барселону. Он должен был отправиться в путь еще в 12:45 в четверг, 5 июля. В общей сложности, задержка вылета составила 15 часов 30 минут.

В 
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Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США

Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США

Работники Массачусетского музея в США установили рекорд. Они запустили самый большой бумажный самолет в мире. Его длина составляет 19 с половиной метров, а вес — около 680 килограммов. Из-за большой массы самолет пришлось запускать с помощью подъемного крана.

Руководитель проекта, 
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В небе над Самарой сняли самолет времен ВОВ

В небе над Самарой сняли самолет времен ВОВ

В Самаре во вторник, 8 мая, в небе заметили самолет времен ВОВ. Он пролетел над площадью Славы. Видео появилось в сети. В пресс-службе главы региона объяснили, что это репетиция к Параду Победы. Как уже сообщала «ТЕРРА», 9 на площади Куйбышева 

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На майские праздники вырос спрос на поездки по России

На майские праздники вырос спрос на поездки по России

Среди российских туристов билеты на самолеты и поезда внутри страны оказались в три раза более востребованными на майских праздниках, чем на зарубежные направления. Для сравнения: продажи авиабилетов заграницу с 27 апреля по 13 мая выросли на 11%, а внутренние рейсы 
7 мая 2018, 09:06
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