В Самаре во вторник, 8 мая, в небе заметили самолет времен ВОВ. Он пролетел над площадью Славы. Видео появилось в сети. В пресс-службе главы региона объяснили, что это репетиция к Параду Победы. Как уже сообщала «ТЕРРА», 9 на площади Куйбышева перед зрителями пройдут 27 парадных расчетов общей численностью более 1800 человек, а также 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и Бессмертный полк. Механизированную колонну впервые возглавит легендарный танк Т-34, воссозданный энтузиастами из Кинеля.
«Продолжается репетиция военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Он состоится в День Победы 9 мая», - сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Для тех же, кто не сможет увидеть военное шествие своими глазами, сайт trkterra.ru организует прямую текстовую онлайн трансляцию. Она начнется в 10 часов утра.
Тем временем продолжается репетиция военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Он состоится в День Победы 9 мая pic.twitter.com/grjA9VqzfE— Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 8 мая 2018 г.
|
На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция Парада Победы 9 мая 2018 года в Самаре
|
8 мая 2018, 01:16
|
Новые «умные» светофоры на кольце Луначарского сняли на видео
В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе с понедельника, 7 мая, заработали «умные» светофоры. Режим работы светофоров будет корректироваться автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от обстановки на дороге, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора …
|
8 мая 2018, 09:51
|
На майские праздники вырос спрос на поездки по России
|
7 мая 2018, 09:06
|
В этом году в два раза увеличат число топиарных фигур, установленных в Самаре
|
7 мая 2018, 06:52
|
Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре
До 13 мая самарские дачники смогут ездить в автобусах по пенсионному удостоверению и социальным картам, сообщает мэрия. Из-за повышенного спроса в городе быстро закончились «Садово-дачные транспортные карты», которыми можно расплачиваться на соответствующих маршрутах. По данным горадминистрации, следующая партия проездных поступит …
|
7 мая 2018, 09:01
|
Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено
|
7 мая 2018, 02:43
|
Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»
|
7 мая 2018, 09:34
|
В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных
В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.
Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное …
|
3 мая 2018, 09:13
|
В Самаре горит долгострой на Ставропольской
В Самаре произошел пожар – на Ставропольской в районе пересечения с улицей Советской Армии, горит недостроенный многоэтажный дом, расположенный рядом с трамвайной линией. Видео с места происшествия опубликовал в соцсети «Фейсбук» Вадим Афанасьев.
|
24 апреля 2018, 05:48
|
220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре
В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. В пресс-службе ГУ МВД России по …
|
23 апреля 2018, 12:15
|
Крупнейший самолет в мире может подняться в воздух в этом году
|
18 апреля 2018, 05:10
|
Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани
|
12 апреля 2018, 08:36