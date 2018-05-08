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На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция Парада Победы 9 мая 2018 года в Самаре

На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция Парада Победы 9 мая 2018 года в Самаре

9 мая 2018 года на площади Куйбышева состоится военный Парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед зрителями пройдут 27 парадных расчетов общей численностью более 1800 человек, а также 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и 

8 мая 2018, 01:16
Новые «умные» светофоры на кольце Луначарского сняли на видео

Новые «умные» светофоры на кольце Луначарского сняли на видео

В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе с понедельника, 7 мая, заработали «умные» светофоры. Режим работы светофоров будет корректироваться автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от обстановки на дороге, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора 

8 мая 2018, 09:51
На майские праздники вырос спрос на поездки по России

На майские праздники вырос спрос на поездки по России

Среди российских туристов билеты на самолеты и поезда внутри страны оказались в три раза более востребованными на майских праздниках, чем на зарубежные направления. Для сравнения: продажи авиабилетов заграницу с 27 апреля по 13 мая выросли на 11%, а внутренние рейсы 
7 мая 2018, 09:06
В этом году в два раза увеличат число топиарных фигур, установленных в Самаре

В этом году в два раза увеличат число топиарных фигур, установленных в Самаре

В Самаре полным ходом идут работы по высадке цветов. Сейчас основные усилия специалистов направлены на украшение гостевых маршрутов. Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, там все готово уже на 75%. Полностью завершить работы планируется к 9 

7 мая 2018, 06:52
Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре

Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре

До 13 мая самарские дачники смогут ездить в автобусах по пенсионному удостоверению и социальным картам, сообщает мэрия. Из-за повышенного спроса в городе быстро закончились «Садово-дачные транспортные карты», которыми можно расплачиваться на соответствующих маршрутах. По данным горадминистрации, следующая партия проездных поступит 

7 мая 2018, 09:01
Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено

Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено

В Самаре с понедельника, 7 мая, внесены изменения в расписание по грузопассажирскому маршруту по Волге Октябрьский спуск – Рождествено. Число рейсов увеличено. С понедельника по четверг паром будет совершать по четыре рейса в день, а по пятницам  и по воскресеньям 
7 мая 2018, 02:43
Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре болельщики протестировали «волну» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена». В сети появилось видео, как болельщики запустили «волну» во время матча 37-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар). Это была вторая тестовая игра на «Самара Арене».
7 мая 2018, 09:34
В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных

В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных

В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.

Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное 
3 мая 2018, 09:13
В Самаре горит долгострой на Ставропольской

В Самаре горит долгострой на Ставропольской

В Самаре произошел пожар – на Ставропольской в районе пересечения с улицей Советской Армии, горит недостроенный многоэтажный дом, расположенный рядом с трамвайной линией. Видео с места происшествия опубликовал в соцсети «Фейсбук» Вадим Афанасьев. 
24 апреля 2018, 05:48
220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. В пресс-службе ГУ МВД России по 

23 апреля 2018, 12:15
Крупнейший самолет в мире может подняться в воздух в этом году

Крупнейший самолет в мире может подняться в воздух в этом году

Летом этого года в воздух может подняться крупнейший самолет в мире. Машина под названием Scaled Composites Stratolaunch Model 351 имеет два фюзеляжа и размах крыла более 117 метров. Правда, не исключается, что сроки могут сдвинуться. Связано это со сложной конструкцией 
18 апреля 2018, 05:10
Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани

Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани

11 апреля самолет, летевший из Москвы в Самару, совершил вынужденную посадку в Казани. Борт пришлось перенаправить в столицу Татарстана из-за того, что на взлетной полосе аэропорта «Курумоч» образовались лужи. Лайнер перевозил 85 пассажиров. Их разместили в здании аэровокзала, где они 
12 апреля 2018, 08:36
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