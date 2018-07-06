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Крупный фанатский канал выложил ролик о приключениях сербских болельщиков в Самаре
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6 июля 2018, 10:22
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Самарцы попросили продлить троллейбусный маршрут №19
Самарцы попросили продлить маршрут троллейбуса №19. Сейчас он ходит до КРЦ «Звезда». Конечную точку предложили передвинуть на площадь Революции, использовав контактную сеть вдоль набережной.
Департамент транспорта Самары рассмотрел этот проект и пояснил, что осуществить его можно только при наличии соответствующего финансирования. …
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5 июля 2018, 03:56
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Самарские полицейские вернули иностранному болельщику потерянные документы и билеты на матч
Самарские полицейские помогли рассеянному иностранному болельщику. К правоохранителям поступила информация от одного из магазинов на железнодорожном вокзале. Покупатель оставил там документы и билеты на футбольный матч.
Гостя города сразу начали искать. Полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда ушел владелец документов, …
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5 июля 2018, 03:17
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Жители 5-й просеки в Самаре устроили собрание против застройки многоэтажками
5 июля жители самарской 5-й просеки организовали очередное собрание. Люди протестуют против застройки территории многоэтажными высотками. На встрече присутствуют советник директора Росгвардии Александр Хинштейн и глава Октябрьского района Алла Волчкова. Подробности мероприятия смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРА-РЕН-ТВ».
Напомним, обитатели …
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5 июля 2018, 01:30
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Стала известна программа фестиваля болельщиков в Самаре на 6 июля
6 июля после двухдневного перерыва возобновит свою работу фестиваль болельщиков в Самаре. В этот день площадка откроется в 16:00. Развлекательная программа начнется с выступления группы "Джой Бэнд", танцевального коллектива NF и вокально-инструментального дуэта "Кирилл да Марья шоу". Затем на сцену …
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5 июля 2018, 01:10
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Кенгуру не пустили на матч чемпионата мира по футболу в Самаре
Во время чемпионата мира по футболу в Самаре с иностранцами происходят различные курьезные истории. Одно из них журналистам во время прогулки на теплоходе «Хирург Разумовский» рассказал врио вице-губернатора Александр Фетисов.
Австралийский фанат отправился на стадион «Самара Арена» в компании с надувным …
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5 июля 2018, 09:54
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Во что превратят исторический центр Самары
Самара попала в число трех российских городов, где при поддержке федеральных властей будет реализована реновация исторического центра. Начнется процесс с ранее анонсированного проекта «5 кварталов».
В историческом центре Самары проведут комплексную реновацию благодаря профильной федеральной программе. Обновление начнется с проекта «5 …
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4 июля 2018, 09:01
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Запретить «разливайки» в жилых домах хотят в Самаре
В Самарской области предложили запретить «разливайки» в жилых домах. Соответствующую поправку в федеральный закон одобрили в областном парламенте и направили ее на рассмотрение в Госдуму. Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоэтажках, аргументируют парламентарии. …
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4 июля 2018, 07:00
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В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре
Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые …
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4 июля 2018, 11:16
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Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»
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4 июля 2018, 09:34
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«Сызрань-2003» будет выступать в ПФЛ
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3 июля 2018, 10:54
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Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре
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2 июля 2018, 04:05
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«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане
В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане. Об этом пишет в Фейсбуке местный житель Юрий Николаев. Болельщики из «забугорья» отведали самарского «пивасика» на самом культовом месте города – «На дне».
«На "Дне" какие-то французы (судя …
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5 июня 2018, 11:05
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Самарские футбольные фанаты попали в ленты федеральных новостей после поездки на матч в Оренбург
Как сообщает местный следственный комитет, троих молодых людей подозревают в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции и Росгвардии.
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4 сентября 2017, 12:36
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Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?
Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около …
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6 июня 2017, 09:07