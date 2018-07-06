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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Крупный фанатский канал выложил ролик о приключениях сербских болельщиков в Самаре

Один из крупных фанатских Youtube-каналов COPA90 опубликовал ролик о том, как сербские болельщики зажигали в Самаре перед матчем своей сборной против команды Коста-Рики. Из 6-минутного видео можно сделать вывод, что понапрасну братья-славяне время в нашем городе не теряли. Они побывали 
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Жители 5-й просеки в Самаре устроили собрание против застройки многоэтажками

Жители 5-й просеки в Самаре устроили собрание против застройки многоэтажками

5 июля жители самарской 5-й просеки организовали очередное собрание. Люди протестуют против застройки территории многоэтажными высотками. На встрече присутствуют советник директора Росгвардии Александр Хинштейн и глава Октябрьского района Алла Волчкова. Подробности мероприятия смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРА-РЕН-ТВ».

Напомним, обитатели 

5 июля 2018, 01:30
Стала известна программа фестиваля болельщиков в Самаре на 6 июля

Стала известна программа фестиваля болельщиков в Самаре на 6 июля

6 июля после двухдневного перерыва возобновит свою работу фестиваль болельщиков в Самаре. В этот день площадка откроется в 16:00.  Развлекательная программа начнется с выступления группы "Джой Бэнд", танцевального коллектива NF и вокально-инструментального дуэта "Кирилл да Марья шоу". Затем на сцену 

5 июля 2018, 01:10
Кенгуру не пустили на матч чемпионата мира по футболу в Самаре

Кенгуру не пустили на матч чемпионата мира по футболу в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу в Самаре с иностранцами происходят различные курьезные истории. Одно из них журналистам во время прогулки на теплоходе «Хирург Разумовский» рассказал врио вице-губернатора Александр Фетисов.

Австралийский фанат отправился на стадион «Самара Арена» в компании с надувным 

5 июля 2018, 09:54
Во что превратят исторический центр Самары

Во что превратят исторический центр Самары

Самара попала в число трех российских городов, где при поддержке федеральных властей будет реализована реновация исторического центра. Начнется процесс с ранее анонсированного проекта «5 кварталов». 

В историческом центре Самары проведут комплексную реновацию благодаря профильной федеральной программе. Обновление начнется с проекта «5 

4 июля 2018, 09:01
Запретить «разливайки» в жилых домах хотят в Самаре

Запретить «разливайки» в жилых домах хотят в Самаре

В Самарской области предложили запретить «разливайки» в жилых домах. Соответствующую поправку в федеральный закон одобрили в областном парламенте и направили ее на рассмотрение в Госдуму. Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоэтажках, аргументируют парламентарии. 

4 июля 2018, 07:00
В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые 
4 июля 2018, 11:16
Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Самаре матче 1/4 финала ЧМ-2018 встретятся сборные Швеции и Англии. Соперники определились по итогам двух вчерашних матчей 1/8. Шведы обыграли швейцарцев со счетом 1:0. Основное время игры англичан и колумбийцев закончилась со счетом 1:1, но по пенальти британцы выиграли. 

4 июля 2018, 09:34
«Сызрань-2003» будет выступать в ПФЛ

«Сызрань-2003» будет выступать в ПФЛ

Футбольный клуб «Сызрань-2003» будет выступать в первенстве ПФЛ в сезоне 2018\2019 годов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте команды.

«Решение руководства ФК «Сызрань-2003» не подавать заявку на участие в Первенстве России по футболу среди команд ПФЛ в сезоне 2018-2019гг. было 

3 июля 2018, 10:54
Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре

Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре

В Самаре на улице Куйбышева в минувшие выходные, в преддверии матча сборных Бразилии и Мексики, впервые прошел карнавал. Главной темой акции стали латиноамериканские танцы, во время шествия к танцевальной колонне присоединились несколько тысяч человек.

Карнавал, в субботу, 30 июня, и в 

2 июля 2018, 04:05
«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане

«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане

В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане. Об этом пишет в Фейсбуке местный житель Юрий Николаев. Болельщики из «забугорья» отведали самарского «пивасика» на самом культовом месте города – «На дне».

«На "Дне" какие-то французы (судя 
5 июня 2018, 11:05
Самарские футбольные фанаты попали в ленты федеральных новостей после поездки на матч в Оренбург

Самарские футбольные фанаты попали в ленты федеральных новостей после поездки на матч в Оренбург

Как сообщает местный следственный комитет, троих молодых людей подозревают в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции и Росгвардии.
По официальной информации, по окончании матча болельщики футбольного клуба «Крылья Советов» стали нарушать общественный порядок, в связи с чем сотрудники регионального УМВД и 

4 сентября 2017, 12:36
Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?

Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?

Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около 
6 июня 2017, 09:07
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