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В блогах: «Сбербанк «взял в заложники» болельщика из Мексики»
Самарчанка Катя Спиваковская поведала в "Фейсбуке", что вчера Сбербанк "взял в заложники" болельщика из Мексики. "Один из трёх малюсеньких, но весьма грозных на вид мексиканцев вошёл в стеклянную кабину Сбербанка, где выдают наличные, а обратно никак: неловко повернул рукоятку …
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3 июля 2018, 07:05
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Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре
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3 июля 2018, 09:33
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Известный бразильский «фанат-матерщинник» показал фото из Самары
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2 июля 2018, 05:56
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«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев
В Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» самарец Вадим Афанасьев.
«Сегодня утром видел на Советской Армии пять человек колумбийцев. Я сначала подумал - бразильцы или мексиканцы», - пишет автор. Сами болельщики заявили, что …
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2 июля 2018, 03:10
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Видео в блогах: как иностранные болельщики пели с караоке в Самаре
Самарец Алексей Брытков поделился в сообществе «Хорошие новости Самара» соцсети «ВКонтакте» результатами своего эксперимента. Он подвозил иностранных болельщиков (колумбийцев и австралийцев) в автомобиле и предлагал им спеть вместе с ним в караоке. «За все время моих поездок с иностранцами …
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30 июня 2018, 08:03
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В топ-3 лучших фан-зон ЧМ-2018 попала площадь Куйбышева в Самаре
Самара оказалась в топе лучших фан-зон ЧМ-2018. Рейтинг по итогам опроса туристов в соцсетях составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. По результатам исследования лучшей признана фан-зона в Москве, расположенная на Воробьевых горах у МГУ. На втором месте - Конюшенная …
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26 июня 2018, 04:12
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ЧМ-2018: в Самаре открыли фан-зону на площади Куйбышева
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14 июня 2018, 06:04
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«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане
В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане. Об этом пишет в Фейсбуке местный житель Юрий Николаев. Болельщики из «забугорья» отведали самарского «пивасика» на самом культовом месте города – «На дне».
«На "Дне" какие-то французы (судя …
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5 июня 2018, 11:05
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С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре
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31 мая 2018, 09:59
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Самарские футбольные фанаты попали в ленты федеральных новостей после поездки на матч в Оренбург
Как сообщает местный следственный комитет, троих молодых людей подозревают в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции и Росгвардии.
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4 сентября 2017, 12:36
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Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?
Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около …
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6 июня 2017, 09:07
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В Самарской области разоблачили группировку экстремистов
Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, в 2014 году он создал группировку футбольных фанатов «с целью совершения преступлений экстремисткой направленности». В банду входило не менее десяти человек.
В сообщении ведомства …
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26 апреля 2017, 10:22