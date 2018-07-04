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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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В Самаре во вторник, 3 июля, на фестивале болельщиков FIFA, который проходит на площади Куйбышева,  возведут стену – Fan Wall («Стена болельщиков»). Ее размеры 2 на 3 метра. Откроют стену возле одного из входов на площадку фанфеста глава Самарской области 

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«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев

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«Сегодня утром видел на Советской Армии пять человек колумбийцев. Я сначала подумал - бразильцы или мексиканцы», - пишет автор. Сами болельщики заявили, что 
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ЧМ-2018: в Самаре открыли фан-зону на площади Куйбышева

ЧМ-2018: в Самаре открыли фан-зону на площади Куйбышева

В Самаре 14 июня открыли фан-зону. Сегодня – открытие ЧМ-2018. В 19:00 прозвучит стартовый свисток первого матча: Россия - Саудовская Аравия. В Самаре первый поединок пройдет 17 июня, а всего вплоть до 7 июля в столице 63-го региона будут сыграны 

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«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане

«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане

В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане. Об этом пишет в Фейсбуке местный житель Юрий Николаев. Болельщики из «забугорья» отведали самарского «пивасика» на самом культовом месте города – «На дне».

«На "Дне" какие-то французы (судя 
5 июня 2018, 11:05
С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу на площади Куйбышева в Самаре будет проходить фестиваль болельщиков. Его гостей будет ждать масштабная развлекательная программа, а также трансляции игр мундиаля на большом экране. С 1 июня начнется финальный этап подготовки площадки к фан-фесту. 

31 мая 2018, 09:59
Самарские футбольные фанаты попали в ленты федеральных новостей после поездки на матч в Оренбург

Самарские футбольные фанаты попали в ленты федеральных новостей после поездки на матч в Оренбург

Как сообщает местный следственный комитет, троих молодых людей подозревают в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции и Росгвардии.
По официальной информации, по окончании матча болельщики футбольного клуба «Крылья Советов» стали нарушать общественный порядок, в связи с чем сотрудники регионального УМВД и 

4 сентября 2017, 12:36
Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?

Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?

Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около 
6 июня 2017, 09:07
В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, в 2014 году он создал группировку футбольных фанатов «с целью совершения преступлений экстремисткой направленности». В банду входило не менее десяти человек.

В сообщении ведомства 

26 апреля 2017, 10:22
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