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Самую «убитую» дорогу Самары приведут в порядок: улицу Дачную готовят к реконструкции
В ближайшем будущем улица Дачная в Самаре будет полностью реконструирована. Соответствующее распоряжение о подготовке проекта планировки ее территории опубликовал департамент градостроительства.
Работы планируется разделить на два этапа. Сначала приведут в порядок участок между Московским шоссе и улицей Пензенской. На втором этапе …
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18 июля 2018, 09:57
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После чемпионата мира по футболу сеть общественного транспорта оптимизируют в Самаре
После чемпионата мира по футболу в Самаре оптимизируют сеть общественного транспорта. Об этом в своем твиттере сообщили представители профильного департамента. При этом отмечается, что работа уже началась.
Оптимизация маршрутной сети будет проводиться на областном уровне. Она затронет инфраструктуру регионального центра.
Стоит отметить, …
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11 июля 2018, 03:52
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Английскому болельщику подарили торт в Самаре
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6 июля 2018, 11:37
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Самарцы попросили продлить троллейбусный маршрут №19
Самарцы попросили продлить маршрут троллейбуса №19. Сейчас он ходит до КРЦ «Звезда». Конечную точку предложили передвинуть на площадь Революции, использовав контактную сеть вдоль набережной.
Департамент транспорта Самары рассмотрел этот проект и пояснил, что осуществить его можно только при наличии соответствующего финансирования. …
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5 июля 2018, 03:56