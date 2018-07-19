19 августа в Самаре состоится одно из красивейших мероприятий этого лета. Областная столица примет марафон «Я - невеста».
Несколько десятков девушек в свадебных платьях пробегут по городу. Кроме того, для них устроят конкурсы и квесты, танцы у фонтанов и прогулку по паркам.
Как и всегда, в мероприятии сможет принять участие любая девушка.
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Сардиния и Самара стали еще ближе
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18 июля 2018, 03:59
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4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»
4 августа Сызрань на несколько часов превратится в гастрономическую столицу губернии. В этот день там пройдет фестиваль «Рыба-Раки». Мероприятие состоится на площадке перед Спасской башней.
Программа фестиваля очень обширная. На площадке «Рыбный котелок» посетители смогут угоститься ухой. На торговой площадке гостей …
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18 июля 2018, 03:00
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Самую «убитую» дорогу Самары приведут в порядок: улицу Дачную готовят к реконструкции
В ближайшем будущем улица Дачная в Самаре будет полностью реконструирована. Соответствующее распоряжение о подготовке проекта планировки ее территории опубликовал департамент градостроительства.
Работы планируется разделить на два этапа. Сначала приведут в порядок участок между Московским шоссе и улицей Пензенской. На втором этапе …
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18 июля 2018, 09:57
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После чемпионата мира по футболу сеть общественного транспорта оптимизируют в Самаре
После чемпионата мира по футболу в Самаре оптимизируют сеть общественного транспорта. Об этом в своем твиттере сообщили представители профильного департамента. При этом отмечается, что работа уже началась.
Оптимизация маршрутной сети будет проводиться на областном уровне. Она затронет инфраструктуру регионального центра.
Стоит отметить, …
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11 июля 2018, 03:52
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Английскому болельщику подарили торт в Самаре
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6 июля 2018, 11:37
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Праздник за 50 млрд рублей хотят провести в Тольятти
В Тольятти на улице Революционной к осени снесут бетонные конструкции, мешающие строительству выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Об этом говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который подготовит территорию, объявила мэрия …
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3 июля 2018, 05:03
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12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»
12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.
Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после …
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9 июня 2018, 01:42
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Парад фейерверков пройдет 12 июня в Самаре
12 июня в Самаре будет отмечаться День России. Своеобразной завершающей точкой программы торжеств станет грандиозное пиротехническое шоу. На 4-й очереди набережной жителям города покажут целый Парад фейерверков. В нем примут участие сразу несколько коллективов из разных регионов страны:
• «Пиро-Шоу» г. …
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6 июня 2018, 10:04