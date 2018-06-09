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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta

По итогам мая самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса. Всего в прошлом месяце на отечественном рынке было реализовано 8 с половиной тысяч Granta, что на 16 процентов выше аналогичного 

8 июня 2018, 02:51
Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

В Самаре в День России, 12 июня, перекроют ряд дорог, сообщает мэрия Самары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, ограничения будут действовать в центре города с 15 часов до 23:00. Временно изменятся схемы движения 
7 июня 2018, 05:15
АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел первую встречу с новым президентом АвтоВАЗа Ивом Каракатзанисом. Главной темой встречи стали рабочие планы тольяттинского 
7 июня 2018, 02:52
УАЗ поднял цены на свои автомобили

УАЗ поднял цены на свои автомобили

Ульяновский автозавод поднял цены на весь модельный ряд своих автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство АВТОСТАТ. Сильнее всего выросла стоимость внедорожника УАЗ «Хантер», на 18 500 рублей. Машина с 2,7 л (128 л.с.) и МКП предлагается к продаже за 
6 июня 2018, 03:32
Парад фейерверков пройдет 12 июня в Самаре

Парад фейерверков пройдет 12 июня в Самаре

12 июня в Самаре будет отмечаться День России. Своеобразной завершающей точкой программы торжеств станет грандиозное пиротехническое шоу. На 4-й очереди набережной жителям города покажут целый Парад фейерверков. В нем примут участие сразу несколько коллективов из разных регионов страны:

• «Пиро-Шоу» г. 

6 июня 2018, 10:04
На три дня парковка в Москве станет бесплатной

На три дня парковка в Москве станет бесплатной

На три дня, с 10 по 12 июня, в российской столице обещают сделать бесплатную парковку для автомобилей. Причиной этого решения стало празднование Дня России. Бесплатно оставить свою машину можно будет на любой уличной стоянке, включенной в зону парковочного пространства города. 
4 июня 2018, 04:15
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной

Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной

9 июня придется потрудиться для того, чтобы получить трехдневные каникулы.
28 мая 2018, 09:56
27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!

27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!

В Самаре в Струковском саду в воскресенье, 27 мая, состоится фестиваль журналистики «Пресса-2018», в котором примут участие большинство самарских телеканалов и изданий. Центральной площадкой фестиваля станет сцена телерадиокомпании «ТЕРРА» у памятника Максиму Горькому. На ней пройдут выступления артистов и конкурсы 

25 мая 2018, 03:01
7 мая - День радио: «ТЕРРА» поздравляет слушателей, коллег и партнеров с праздником!

7 мая - День радио: «ТЕРРА» поздравляет слушателей, коллег и партнеров с праздником!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании «ТЕРРА» это особенный день. В 
7 мая 2018, 09:45
Запрет на продажу алкоголя введут 1 мая в центре Самары

Запрет на продажу алкоголя введут 1 мая в центре Самары

В Самаре, в центре города, 1 мая введут запрет на продажу алкоголя. Он будет временным. С 8 часов утра до 14:00 розничная продажа спиртного будет полностью запрещена на Вилоновской (участок от Чапаевской до Галактионовской), Красноармейской (от Галактионовской до Чапаевской), на 

27 апреля 2018, 01:04
В День России в Самаре перепутали имя первого космонавта

В День России в Самаре перепутали имя первого космонавта

В Самаре во время концерта, посвященного Дню России, перепутали имя первого в мире космонавта. Фото Юрия Гагарина, которое демонстрировали с экрана главной сцены перед тысячами зрителей, по ошибке подписали другим именем - Алексей Гагарин. Снимок с ошибкой сразу разошелся по 

14 июня 2017, 10:59
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