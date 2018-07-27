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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Самарские эксперты рассказали, что ждет автомобилистов при индивидуальном ценообразовании полисов

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В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля

В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля

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Самарские эксперты рассказали, почему улучшились показатели страховщиков

Самарские эксперты рассказали, почему улучшились показатели страховщиков

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Обзор цен на конфеты в самарских торговых сетях

Обзор цен на конфеты в самарских торговых сетях

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Первые конфеты были изготовлены в Египте из фиников 

29 декабря 2016, 03:26
Достопримечательности Самарской области попали в National Geographic

Достопримечательности Самарской области попали в National Geographic

Журнал National Geographic опубликовал обзор достопримечательностей Самарской области. Наиболее интересными местами в областной столице, по мнению издания, являются бункер Сталина, особняк купчихи Курлиной, католический костел, особняк Клодта, Струковский сад и набережная реки Волги. Среди любопытных мероприятий региона - фестивали «Рок 

23 апреля 2014, 12:45
Сколько зарабатывает инженер-механик?

Сколько зарабатывает инженер-механик?

В преддверии Дня инженера-механика рекрутинговый портал Superjob.ru провел обзор заработных плат этих специалистов. Среднее зарплатное предложение для инженера-механика за год увеличилось на 10,6% и составляет в Москве 52 000 руб.

32% вакансий для инженеров-механиков поступило от производственных компаний, еще 23% — 

30 октября 2013, 10:29
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