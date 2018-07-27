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Самарские эксперты рассказали, что ждет автомобилистов при индивидуальном ценообразовании полисов
Федеральное министерство финансов предложило в очередной раз реформировать систему ОСАГО. По данным издания "Ведомости", чиновники задумались, а не перевести ли страну на индивидуальное ценообразование полисов с отменой двух действующих коэффициентов, определяющих стоимость - мощности и регионального. Чиновники из российского минфина …
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25 июля 2018, 07:03
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Производство машин прекратится на «GM-АвтоВАЗ»
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19 июля 2018, 05:03
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В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля
Блогер Алексей Жирухин поделился впечатлениями, как ему жилось в центре Самары во время перекрытия улиц из-за мундиаля.
"Я скачал программу "Прибывалка" и даже привык к общественному транспорту, - пишет автор. - Узнал почти все маршруты и остановки вокруг …
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18 июля 2018, 05:36
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Самарские эксперты рассказали, почему улучшились показатели страховщиков
Институт Обязательного страхования автогражданской ответственности в России впервые за долгое время резко улучшил свои финансовые показатели. За 5 месяцев 2018 года отношение выплат к поступлениям улучшилось на 32%. Пострадавшим автовладельцам стали перечислять на 16% меньше - в среднем около 64,5 …
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11 июля 2018, 05:17
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Обзор цен на конфеты в самарских торговых сетях
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29 декабря 2016, 03:26
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Достопримечательности Самарской области попали в National Geographic
Журнал National Geographic опубликовал обзор достопримечательностей Самарской области. Наиболее интересными местами в областной столице, по мнению издания, являются бункер Сталина, особняк купчихи Курлиной, католический костел, особняк Клодта, Струковский сад и набережная реки Волги. Среди любопытных мероприятий региона - фестивали «Рок …
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23 апреля 2014, 12:45
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Сколько зарабатывает инженер-механик?
В преддверии Дня инженера-механика рекрутинговый портал Superjob.ru провел обзор заработных плат этих специалистов. Среднее зарплатное предложение для инженера-механика за год увеличилось на 10,6% и составляет в Москве 52 000 руб.
32% вакансий для инженеров-механиков поступило от производственных компаний, еще 23% — …
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30 октября 2013, 10:29