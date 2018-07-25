Федеральное министерство финансов предложило в очередной раз реформировать систему ОСАГО. По данным издания "Ведомости", чиновники задумались, а не перевести ли страну на индивидуальное ценообразование полисов с отменой двух действующих коэффициентов, определяющих стоимость - мощности и регионального. Чиновники из российского минфина предлагают рассчитывать стоимость полисов ОСАГО исходя не из территориального нахождения владельца и мощности авто, а в зависимости от стиля его вождения.
О том, насколько аккуратен водитель, будут свидетельствовать не только ДТП, но и специальные телематические устройства, которые предлагают установить в транспортных средствах. Эта новость уже вызвала недовольство среди автомобилистов. Андрей работает таксистом более 30 лет, говорит, за это время у него не было ни одной аварии, но против дополнительных датчиков аккуратности вождения он все равно категорически возражает.
- Я противник этого по одной простой причине - это все равно, что поставить видеорегистратор ко мне в спальню, - считает водитель такси Андрей. - Следующий шаг будет - поставить камеры и заставить нас слушать патриотические песни в машине. К этому все идет.
Предполагается, если автовладелец нарушил правила в течение года до заключения договора страхования, то стоимость полиса для него вырастет. В то же время итоговая цена документа не должна будет превышать базовый тариф - его устанавливает Центробанк. Перспектива того, что аккуратные водители смогут меньше платить за полис ОСАГО, опытных автомобилистов тоже особо не прельщает, говорит таксист с 45-тилетним стажем, владелец «Фольксвагена», Рустам.
- Я 45 лет за рулем и не жалуюсь, и никто не жалуется, поясняет водитель такси Рустам. - У меня и так уже 50 % скидка, куда еще?! Люди платят по 7000-8000, а у меня 3000 с копейками, около четырех.
Тем временем, самарские эксперты сомневаются, что новая инициатива минфина воплотиться в жизнь.
- Реальная проблема - 35 % незастрахованных машин по ОСАГО, - уверяет Олег Кокорев, владелец агентства «Страховой Советник Кокорев». - Если сейчас обычные полисы автомобилистам не продают, какой смысл делать какие-то варианты, если стандартный полис человек не может купить?
Новым для автовладельцев по инициативе того же минфина может стать и появление нескольких типов полисов с различными вариантами возмещения. Помимо нынешних выплат до 500 тыс. рублей появятся полисы с выплатами в 1 млн и 2 млн руб. Кроме того, водители получат право приобретать страховку на срок до трех лет.
- На сегодняшний день у нас есть отдельные полисы КАСКО, по которым страховые компании в качестве эксперимента применяют телематические устройства, - говорит Олег Кокорев. - Но представить, что 53 миллиона автовладельцев в России обзавелись этими телематическими устройствами на сегодняшний день нереально. Для того, чтобы изменить системы коэффициентов и ввести телематические устройства требуется очень много средств. К сожалению, даже система ГЛОНАСС , которая устанавливается на новые автомобили в России, не соответствует требованиям системы ОСАГО, она требует доработки - на каждый автомобиль около 4000 рублей.
Терра будет следить за развитием событий.