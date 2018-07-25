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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Производство машин прекратится на «GM-АвтоВАЗ»

Производство машин прекратится на «GM-АвтоВАЗ»

На три недели остановится конвейер на предприятии «Джи Эм-АВТОВАЗ» в Тольятти. С понедельника, 23 июля, на заводе начнется корпоративный отпуск. Оно не будет работать со следующей недели и до 12 августа. По информации компании, во время плановой остановки конвейера на 
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В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля

В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля

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"Я скачал программу "Прибывалка" и даже привык к общественному транспорту, - пишет автор. - Узнал почти все маршруты и остановки вокруг 
18 июля 2018, 05:36
Самарские эксперты рассказали, почему улучшились показатели страховщиков

Самарские эксперты рассказали, почему улучшились показатели страховщиков

Институт Обязательного страхования автогражданской ответственности в России впервые за долгое время резко улучшил свои финансовые показатели. За 5 месяцев 2018 года отношение выплат к поступлениям улучшилось на 32%. Пострадавшим автовладельцам стали перечислять на 16% меньше - в среднем около 64,5 

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АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ представил спортивную версию одного из своих самых продаваемых автомобилей Lada Vesta. В основу дизайна новинки легли элементы концепта Vesta Sport Concept.

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«Гута-страхование» уходит из Самары

«Гута-страхование» уходит из Самары

Компания «Гута-страхование» закрывает свой бизнес. Сейчас она входит в первую двадцатку крупнейших отечественных страховщиков и в ТОП-15 компаний по ОСАГО. По сообщениям федеральных СМИ, ее руководство приняло решение свернуть деятельность к июню этого года. Продажа страховых полисов уже прекращена. Клиентам 

5 марта 2014, 11:17
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