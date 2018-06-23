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В блогах: «СБ и крысы»
"Крыса залезла в банкомат, съела миллион рупий и умерла..." - рассказывает в "Фейсбуке" самарец Вадим Афанасьев. "Кстати, эта история вполне может повториться и в Сбербанке, - добавляет он. - Например, в отделении на углу Революционной и К. Маркса. Там …
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22 июня 2018, 07:40
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8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару
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22 июня 2018, 04:14
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Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»
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22 июня 2018, 03:46
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Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»
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22 июня 2018, 11:29
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Фото в блогах: «Ядовитое облако»
Зритель телеканала "ТЕРРА" Андрей Любко сигнализирует в сети "ВКонтакте" о чрезвычайной ситуации в поселке Безенчук. Любко утверждает, что уже неделю весь посёлок накрывает ядовитое облако дыма с близлежащей горящей свалки. Дышать невозможно. Страдают все жители, особенно дети. Есть зафиксированные обращения …
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21 июня 2018, 07:00
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В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре
Интересную историю рассказала в «Фейсбуке» самарская журналистка и ресторанный критик Маргарита Горкина: «Вчера вечером в ресторан «Паровоз» зашел болельщик-мексиканец лет шестидесяти с просьбой подзарядить телефоны. Подзарядил, ушел, затем вернулся поужинать. Во время ужина обнаружил, что билет на матч 21 июня …
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21 июня 2018, 07:03
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Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»
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21 июня 2018, 04:41
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В блогах: «Старейший музейный работник Самары»
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21 июня 2018, 09:52
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Площадку самарского стадиона защитили от застройки многоэтажками
В Самаре градостроительный совет отклонил проект высотной жилой застройки на территории стадиона «Буревестник», сообщает мэрия Самары. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне появилась информация, что собственник площадки бывшего спортобъекта захотел построить на этом участке 25-этажные дома. Стадион «Буревестник» был построен …
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27 апреля 2018, 12:28
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МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку
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26 апреля 2018, 03:59
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Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре
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26 апреля 2018, 10:49
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Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»
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26 апреля 2018, 08:55