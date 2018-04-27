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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2018г 
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МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

В Самаре МЧС провело 
26 апреля 2018, 03:59
Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре

Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре

В Самаре на месте бывшего стадиона «Буревестник» захотели построить новые высотные дома. Владельцем площадки называют бизнесмена Алексея Шаповалова. По предварительным данным, здания будут высотой в 25 этажей. На площадке уже снесли оставшееся от бывшего стадиона здание, сообщают очевидцы.

«В 
26 апреля 2018, 10:49
Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»

Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»

28 апреля на стадионе «Самара-Арена» пройдет первый тестовый матч. В рамках 35 тура первенства ФНЛ на футбольном поле сойдутся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». На зрительских трибунах соберутся 15 тысяч человек.

По результатам встречи организаторы будут ожидать отзывы не только от 

26 апреля 2018, 08:55
2,1 млн рублей на снос недостроя на пр. К. Маркса выделит мэрия Самары

2,1 млн рублей на снос недостроя на пр. К. Маркса выделит мэрия Самары

В Самаре мэрия выделит 2,1 миллиона рублей на снос недостроя, расположенного по адресу проспект Карла Маркса, 10 «а». Сейчас власти ищут подрядчика. Документы опубликованы на сайте госзакупок. Объект представляет собой здание переменной этажности – 2-3 этажа. Его площадь 1100 квадратных 

25 апреля 2018, 01:33
На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле

На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле

28 апреля объект примет первый тестовый матч.
25 апреля 2018, 08:14
Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

В Самаре назначили нового главного кадровика городской администрации. Нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике на совещании в мэрии 23 апреля официально представила глава Самары Елена Лапушкина. Кадровое ведомство мэрии возглавила Екатерина Степанова. Напомним, до неё департаментом руководила 

23 апреля 2018, 12:38
Наталья Баландина ушла из мэрии Самары в администрацию губернатора

Наталья Баландина ушла из мэрии Самары в администрацию губернатора

В Самаре Наталья Баладина, возглавлявшая с 2010 года департамент по управлению персоналом и кадровой политике администрации г.о. Самара, получила новую должность. 18 апреля Баландина перешла в администрацию главы 63-го региона.

«Наталья Баландина перешла на работу в Администрацию Губернатора Самарской 
19 апреля 2018, 09:49
Ушел с поста глава департамента общественной безопасности мэрии Самары

Ушел с поста глава департамента общественной безопасности мэрии Самары

В Самаре глава департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Самары Алексей Логунков покинул свой пост. Об этом в мэрии было объявлено в понедельник, 9 апреля, на еженедельном совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Вместо Логункова департамент 

9 апреля 2018, 02:56
Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется развитием застроенной территории в Промышленном районе – на Безымянке, в границах улиц Вольской, Краснодонской и переулка Юрия Павлова. Сейчас там в основном двухэтажные жилые дома барачного типа, построенные в послевоенные годы.

Развитие 

26 марта 2018, 05:27
Судьбу проекта реконструкции Алма-Атинской решат в областном суде

Судьбу проекта реконструкции Алма-Атинской решат в областном суде

Экс-глава Самары Олег Фурсов уже 3 месяца как в отставке, а судебные разбирательства по поводу принятого им решения идут до сих пор. В областном суде начались слушания по делу, исход которого может определить дальнейшую судьбу частной застройки на улице Алма-Атинской. Как 

16 января 2018, 08:50
В центре Самары требуют запретить возведение многоэтажек

В центре Самары требуют запретить возведение многоэтажек

Самарские активисты потребовали запретить возведение зданий выше 5 этажей в историческом центре города. Речь идет об участке в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Ленинской. В настоящее время там планируется застройка. «Разработкой проекта занимаются компании, специализирующиеся на сооружении многоэтажных домов», 
26 октября 2017, 11:44
Самарские женщины встали живым щитом, чтобы защитить свой двор от застройки

Самарские женщины встали живым щитом, чтобы защитить свой двор от застройки

Самарский областной фонд жилья и ипотеки оказался втянут в очередной скандал. На улице Пензенской в областной столице местные жители заблокировали строительную технику подрядной организации, которая пришла для начала возведения многоэтажного дома по контракту с СОФЖИ. За противостоянием наблюдала наша съемочная 

11 июля 2017, 04:52
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