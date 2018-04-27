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МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку
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26 апреля 2018, 03:59
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Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре
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26 апреля 2018, 10:49
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Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»
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26 апреля 2018, 08:55
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2,1 млн рублей на снос недостроя на пр. К. Маркса выделит мэрия Самары
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25 апреля 2018, 01:33
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На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле
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25 апреля 2018, 08:14
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Назван новый главный кадровик в мэрии Самары
В Самаре назначили нового главного кадровика городской администрации. Нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике на совещании в мэрии 23 апреля официально представила глава Самары Елена Лапушкина. Кадровое ведомство мэрии возглавила Екатерина Степанова. Напомним, до неё департаментом руководила …
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23 апреля 2018, 12:38
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Наталья Баландина ушла из мэрии Самары в администрацию губернатора
В Самаре Наталья Баладина, возглавлявшая с 2010 года департамент по управлению персоналом и кадровой политике администрации г.о. Самара, получила новую должность. 18 апреля Баландина перешла в администрацию главы 63-го региона.
«Наталья Баландина перешла на работу в Администрацию Губернатора Самарской …
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19 апреля 2018, 09:49
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Ушел с поста глава департамента общественной безопасности мэрии Самары
В Самаре глава департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Самары Алексей Логунков покинул свой пост. Об этом в мэрии было объявлено в понедельник, 9 апреля, на еженедельном совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Вместо Логункова департамент …
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9 апреля 2018, 02:56
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Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре
Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется развитием застроенной территории в Промышленном районе – на Безымянке, в границах улиц Вольской, Краснодонской и переулка Юрия Павлова. Сейчас там в основном двухэтажные жилые дома барачного типа, построенные в послевоенные годы.
Развитие …
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26 марта 2018, 05:27
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Судьбу проекта реконструкции Алма-Атинской решат в областном суде
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16 января 2018, 08:50
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В центре Самары требуют запретить возведение многоэтажек
Самарские активисты потребовали запретить возведение зданий выше 5 этажей в историческом центре города. Речь идет об участке в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Ленинской. В настоящее время там планируется застройка. «Разработкой проекта занимаются компании, специализирующиеся на сооружении многоэтажных домов», …
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26 октября 2017, 11:44
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Самарские женщины встали живым щитом, чтобы защитить свой двор от застройки
Самарский областной фонд жилья и ипотеки оказался втянут в очередной скандал. На улице Пензенской в областной столице местные жители заблокировали строительную технику подрядной организации, которая пришла для начала возведения многоэтажного дома по контракту с СОФЖИ. За противостоянием наблюдала наша съемочная …
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11 июля 2017, 04:52