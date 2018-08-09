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«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска
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9 августа 2018, 06:39
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В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками
Гордепартамент транспорта Самары через "Твиттер" предложил жителям Зубчаниновки ездить в центр города с пересадками. Граждане пожаловались чиновникам на нехватку автобусов, а также на возможное закрытие с 1 сентября 229-го маршрута. В Зубчаниновке вообще не понимают, что будет потом и …
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9 августа 2018, 05:52
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В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра
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9 августа 2018, 05:44
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17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре
Полицейские в областной столице ведут проверку обстоятельств аварии, в которой пострадал велосипедист. В среду, 8 августа в 17:50 27-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Симферопольской в поселке Управленческий. Напротив дома № 7 автомобилист сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал по …
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9 августа 2018, 05:16
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Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк
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1 августа 2018, 01:43
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Жители 5-й просеки в Самаре устроили собрание против застройки многоэтажками
5 июля жители самарской 5-й просеки организовали очередное собрание. Люди протестуют против застройки территории многоэтажными высотками. На встрече присутствуют советник директора Росгвардии Александр Хинштейн и глава Октябрьского района Алла Волчкова. Подробности мероприятия смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРА-РЕН-ТВ».
Напомним, обитатели …
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5 июля 2018, 01:30
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Во что превратят исторический центр Самары
Самара попала в число трех российских городов, где при поддержке федеральных властей будет реализована реновация исторического центра. Начнется процесс с ранее анонсированного проекта «5 кварталов».
В историческом центре Самары проведут комплексную реновацию благодаря профильной федеральной программе. Обновление начнется с проекта «5 …
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4 июля 2018, 09:01
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Вместо ЦУМ «Самара» хотят построить высотки
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27 апреля 2018, 01:56