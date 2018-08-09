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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Материалы по теме:

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

В 18:45 на «ТЕРРЕ» выйдет вечерний выпуск программы «Новости Самара». Обо всем, сто произошло за четверг зрителям расскажут журналисты и ведущий Сергей Сергеев. По традиции предлагаем ознакомиться со списком главных тем выпуска:

- Зачистка силовиков. В Самарской области за 
9 августа 2018, 06:39
В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками

В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками

Гордепартамент транспорта Самары через "Твиттер" предложил жителям Зубчаниновки ездить в центр города с пересадками. Граждане пожаловались чиновникам на нехватку автобусов, а также на возможное закрытие с 1 сентября 229-го маршрута. В Зубчаниновке вообще не понимают, что будет потом и 
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В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра

В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра

В Самаре на пересечении улиц Береговой с проспектом Кирова обнаружили 15-метровую яму. По данным прокуратуры Промышленного района, длина дыры в дорожном покрытии составляет 15 метров, ширина - 2, 2 метра, глубина - 14 см. Яму-монстра нашли на межрельсовом настиле перекрестка 
9 августа 2018, 05:44
17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре

17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре

Полицейские в областной столице ведут проверку обстоятельств аварии, в которой пострадал велосипедист. В среду, 8 августа в 17:50 27-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Симферопольской в поселке Управленческий. Напротив дома № 7 автомобилист сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал по 
9 августа 2018, 05:16
Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк

Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк

В Самаре завершилось голосование по выбору нового места для городского зоопарка. На выбор участникам предложили три варианта: оставить зоосад на прежнем месте, на улице Ново-Садовой,146 или же перенести его в микрорайон Южный город или за больницу имени Середавина. Администрация зоопарка 
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Жители 5-й просеки в Самаре устроили собрание против застройки многоэтажками

Жители 5-й просеки в Самаре устроили собрание против застройки многоэтажками

5 июля жители самарской 5-й просеки организовали очередное собрание. Люди протестуют против застройки территории многоэтажными высотками. На встрече присутствуют советник директора Росгвардии Александр Хинштейн и глава Октябрьского района Алла Волчкова. Подробности мероприятия смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРА-РЕН-ТВ».

Напомним, обитатели 

5 июля 2018, 01:30
Во что превратят исторический центр Самары

Во что превратят исторический центр Самары

Самара попала в число трех российских городов, где при поддержке федеральных властей будет реализована реновация исторического центра. Начнется процесс с ранее анонсированного проекта «5 кварталов». 

В историческом центре Самары проведут комплексную реновацию благодаря профильной федеральной программе. Обновление начнется с проекта «5 

4 июля 2018, 09:01
Вместо ЦУМ «Самара» хотят построить высотки

Вместо ЦУМ «Самара» хотят построить высотки

В Самаре вместо крупного торгового объекта в центральной части города захотели построить высотки. С таким предложением выступил собственник объекта – он и предложил снести ЦУМ  «Самара». Другой вариант: «встроить» ЦУМ в новый микрорайон. Этот вопрос в четверг, 26 апредя, обсудили 

27 апреля 2018, 01:56
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