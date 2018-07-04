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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Запретить «разливайки» в жилых домах хотят в Самаре

Запретить «разливайки» в жилых домах хотят в Самаре

В Самарской области предложили запретить «разливайки» в жилых домах. Соответствующую поправку в федеральный закон одобрили в областном парламенте и направили ее на рассмотрение в Госдуму. Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоэтажках, аргументируют парламентарии. 

4 июля 2018, 07:00
Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре

Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре

В Самаре на матч 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу ожидают порядка десяти тысяч болельщиков из Швеции и Англии. Сборные этих стран сыграют на стадионе «Самара Арена» в субботу, 7 июля. Ожидаемое число иностранных туристов сообщили в областном департаменте туризма: 5,5 
4 июля 2018, 01:23
Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

19 июня ее посетили 29 тысяч человек. 
3 июля 2018, 03:16
Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города

Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города

В Самаре карнавальные шествия, состоявшиеся в выходные, устроят также в День города в сентябре, пообещали в мэрии. В субботу и воскресенье по улице Куйбышева прошли колонны уличных артистов, барабанщиков, музыкантов - карнавал был с бразильско-мексиканским акцентом. Парад получился по-настоящему ярким, 

3 июля 2018, 12:50
Вместо ЦУМ «Самара» хотят построить высотки

Вместо ЦУМ «Самара» хотят построить высотки

В Самаре вместо крупного торгового объекта в центральной части города захотели построить высотки. С таким предложением выступил собственник объекта – он и предложил снести ЦУМ  «Самара». Другой вариант: «встроить» ЦУМ в новый микрорайон. Этот вопрос в четверг, 26 апредя, обсудили 

27 апреля 2018, 01:56
Площадку самарского стадиона защитили от застройки многоэтажками

Площадку самарского стадиона защитили от застройки многоэтажками

В Самаре градостроительный совет отклонил проект высотной жилой застройки на территории стадиона «Буревестник», сообщает мэрия Самары. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне появилась информация, что собственник площадки бывшего спортобъекта захотел построить на этом участке 25-этажные дома. Стадион «Буревестник» был построен 
27 апреля 2018, 12:28
Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется развитием застроенной территории в Промышленном районе – на Безымянке, в границах улиц Вольской, Краснодонской и переулка Юрия Павлова. Сейчас там в основном двухэтажные жилые дома барачного типа, построенные в послевоенные годы.

Развитие 

26 марта 2018, 05:27
Судьбу проекта реконструкции Алма-Атинской решат в областном суде

Судьбу проекта реконструкции Алма-Атинской решат в областном суде

Экс-глава Самары Олег Фурсов уже 3 месяца как в отставке, а судебные разбирательства по поводу принятого им решения идут до сих пор. В областном суде начались слушания по делу, исход которого может определить дальнейшую судьбу частной застройки на улице Алма-Атинской. Как 

16 января 2018, 08:50
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