Самара попала в число трех российских городов, где при поддержке федеральных властей будет реализована реновация исторического центра. Начнется процесс с ранее анонсированного проекта «5 кварталов».
В историческом центре Самары проведут комплексную реновацию благодаря профильной федеральной программе. Обновление начнется с проекта «5 кварталов», реализация которого началась ещё в три года назад. Самарский областной фонд жилья и ипотеки уже потратил на расселение людей из ветхих домов порядка 700 миллионов рублей. А застройка територии, по разным оценкам, может составить 25 миллиардов рублей. При этом изначально доля бюджетных инвестиций оценивалась в полтора миллиарда, остальное должны были вложить частные компании. Однако точная дата начала работ до сих пор неизвестна.
«5 кварталов» - это как раз тот проект, с которого будет запущена процедура. Это на федеральном уровне, мы в этом участвуем, она коснется всей исторической части города, при этом расселение должно быть безконфликтным», - сообщил врио первого зам. министра строительства Самарской области - главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.
Такое проект городу нужен, однако при его реализации важно избежать высотной застройки и сохранить историческую среду — считает архитектор Дмитрий Орлов.
«Если этот проект приведет к переуплотнению и потере качества исторического центра, то этот проект будет, скорее, катастрофой, чем победой. Если сумеют найти какие-то более тонкие ходы и решения, на что очень хочется надеется, тогда, конечно, это будет позитивный пример. Может быть, первый блин комом, какое-то начало для качественной реновации», - отметил Дмитрий Орлов.
Напомним, проект «5 кварталов» начали разрабатывать ещё в 2013-м году. Он предполагает реновацию территории в границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Садовой, Льва Толстого и Молодогвардейской. Здесь, в основном, располагается ветхое жилье и практически отсутствуют социальные объекты. Общая площадь застройки— 27 гектар.
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