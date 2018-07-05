5 июля жители самарской 5-й просеки организовали очередное собрание. Люди протестуют против застройки территории многоэтажными высотками. На встрече присутствуют советник директора Росгвардии Александр Хинштейн и глава Октябрьского района Алла Волчкова. Подробности мероприятия смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРА-РЕН-ТВ».
Напомним, обитатели 5-й просеки обеспокоены планами по возведению там нескольких высоток. В качестве инициатора проекта выступает одна из крупных девелоперских компаний региона. Люди, не желающие соседствовать со «свечками», предлагают разместить на участках объекты социальной инфраструктуры, которых в районе не хватает.
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