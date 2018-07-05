Запретить «разливайки» в жилых домах хотят в Самаре В Самарской области предложили запретить «разливайки» в жилых домах. Соответствующую поправку в федеральный закон одобрили в областном парламенте и направили ее на рассмотрение в Госдуму. Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоэтажках, аргументируют парламентарии. …