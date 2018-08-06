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Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. 
6 августа 2018, 11:07
Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске

Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске

Во время пожара в Новокуйбышевске погибли два человека. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа в поселке Семеновка. На улице Степной загорелся дачный домик. Предположительно, причиной возгорания стала банально непотушенная сигарета, пишет gorodnsk63.ru. Мужчина и женщина, которые 
6 августа 2018, 10:51
В Самаре высотку на Ново-Садовой украсила девушка с шарами-планетами

В Самаре высотку на Ново-Садовой украсила девушка с шарами-планетами

На самарской многоэтажке, расположенной на улице Ново-Садовой, 198 появился новый мурал. Ранее конкурс на лучшие эскизы проводил Фонд капремонта. Граффитисты из Самары, Москвы и Тольяти прислали более 1200 работ. На темно-синем контрастном фоне авторы нарисовали очаровательную девушку, котопая держит связку 
6 августа 2018, 10:26
Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА» выйдет очередной выпуск программы «Новости Самара». С основными событиями уходящего дня вас познакомит ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты. Главные темы:

- «Подушка безопасности» за 3 триллиона рублей. Зачем Минфин увеличивает суммы на закупку 
6 августа 2018, 06:12
В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке

В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке

В областной столице ссора двух соседок по коммунальной квартире привела к возбуждению уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Конфликт разгорелся между 32-летней жительницей Самары и ее 29-летней соседкой по коммунальной квартире на проспекте Карла Маркса.
26 июля 2018, 01:54
Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей

Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела против 40-летнего самарца. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина предложил помощь своему приятелю, у которого возникли проблемы с законом, за 100 тысяч «договориться» с силовиками. Однако в январе на 

17 июля 2018, 01:56
На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары

На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары

В Самаре будут судить заведующую муниципальным детским садом, которую обвиняют в даче взятке.

По версии следствия, с октября 2014 по март 2017 года эта женщина передавала сотрудникам департамента образования администрации Самары взятки. Деньги поступали от нее в несколько приемов, 
16 июля 2018, 10:47
Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани

Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани

Следственный отдел Сызрани завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины. Ее обвиняют в том, что она оставила без помощи полуторагодовалого ребенка в горящей кухне. На нее завели уголовное дело по статье ст. 125 УК РФ.

По версии следствия, 8 января 

12 июля 2018, 08:48
Жители 5-й просеки в Самаре устроили собрание против застройки многоэтажками

Жители 5-й просеки в Самаре устроили собрание против застройки многоэтажками

5 июля жители самарской 5-й просеки организовали очередное собрание. Люди протестуют против застройки территории многоэтажными высотками. На встрече присутствуют советник директора Росгвардии Александр Хинштейн и глава Октябрьского района Алла Волчкова. Подробности мероприятия смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРА-РЕН-ТВ».

Напомним, обитатели 

5 июля 2018, 01:30
В Самаре сгорело здание бывшего санатория, есть фото и видео

В Самаре сгорело здание бывшего санатория, есть фото и видео

Вчера, 5 декабря, в Самаре в районе улицы 5-й просеки случился сильный пожар. Пламя уничтожило 2-этажное здание, ранее бывшее санаторием. Как сообщают очевидцы в самарских группах соцсети «ВКонтакте» "Происшествия" и "Самара", площадь возгорания превысила 300 квадратных метров. Также 
6 декабря 2015, 11:41
В Самаре Lexus врезался в дерево, пострадали 5 человек

В Самаре Lexus врезался в дерево, пострадали 5 человек

Самарские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Авария произошла в субботу, 23 ноября, около 4 часов утра на участке улицы Советской Армии от Ново-Садовой до 5-й просеки. Возле дома № 295 по ул. Советской Армии Lexus 

25 ноября 2013, 01:24
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