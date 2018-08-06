Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на 5-й просеке Самары. Об этом написал в своем микроблоге советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Речь идет об участке просеки, на котором планировалось возвести несколько многоэтажек и против чего выступали местные жители.
«Сегодня УМВД Октябрьского района возбудило уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на месте стройки. Установлен ущерб более 1 миллиона руб», - пишет Александр Хинштейн.
Далее Хинштейн отмечает, что в ходе следствия сумма нанесенного природе ущерба может быть скорректирована.
Напомним, ранее сообщалось о том, что жители 5-й просеки выступили против возведения многоэтажек на участке в 2,2 га. По их словам, застройщик вел незаконную вырубку деревьев и уничтожал карстовое озеро Леснуха. После серии протестов власти города инициировали процесс отзыва разрешения на строительство.
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