Следственный отдел Сызрани завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины. Ее обвиняют в том, что она оставила без помощи полуторагодовалого ребенка в горящей кухне. На нее завели уголовное дело по статье ст. 125 УК РФ.
По версии следствия, 8 января этого года произошел пожар в одном из домов Сызрани, где проживала семья с маленькими детьми. Родители и восьмилетний сын смогли выбраться из охваченного огнем здания, а мальчик полутора лет остался там.
"В результате того, что мать малыша не позаботилась о его спасении, ребенок погиб", сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.
Сейчас уголовное дело направлено в суд Сызрани.
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