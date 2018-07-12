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В среду вечером баня горела в Сызрани

В среду вечером баня горела в Сызрани

Вечером, 11 июля, пожар произошел в Сызрани. В поселке машинистов, около дома №22 по улице Авиационной загорелась баня. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

На место прибыла бригада пожарных. Первым делом, они локализовали очаг возгорания, а потом полностью 
12 июля 2018, 09:25
Вагон с серой загорелся на станции «Новообразцовое» в Сызрани

Вагон с серой загорелся на станции «Новообразцовое» в Сызрани

В среду, 11 июля, в пятом часу вечера стало известно о ЧП в Сызрани. Там загорелся полувагон с серой на станции «Новообразцовое». На место событий тут же приехали сотрудники всех оперативных служб — кареты «скорой помощи», пожарные, полиция, спасатели. Добраться 
11 июля 2018, 10:54
На взятке в 25 тысяч рублей «погорел» преподаватель из Новокуйбышевска

На взятке в 25 тысяч рублей «погорел» преподаватель из Новокуйбышевска

В суд Новокуйбышевска передали уголовное дело в отношении преподавателя местного колледжа. Эту даму обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в конце апреля этого года педагог получила от студентки 25 тысяч рублей. Деньги были платой за проставление экзамена в «зачетке», 

11 июля 2018, 02:54
Пожар тушили на рынке

Пожар тушили на рынке "Шапито" в Самаре

В воскресенье вечером, 8 июля, произошел пожар на рынке «Шапито» в Промышленном районе Самары. По фотоснимкам очевидцев происшествия видно, что из одного из павильонов под зеленой крышей шел густой черный дым.
 
"Там огонь прорывался сквозь зеленую крышу, все бегали,тушили. Живу 
9 июля 2018, 10:50
Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

Стало известно, что в страшном ДТП в Самарской области погиб депутат горсовета Балаково Саратовской области Андрей Володихин. Напомним, что в 06:20 в четверг, 5 июля, на федеральной трассе М-5 в Сызранском районе около села Переволоки столкнулись фура и легковой автомобиль. 
6 июля 2018, 10:20
Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Жуткий случай произошел 21 июня в Красноглинском районе Самары Примерно в 9 часов вечера 69-летняя женщина пришла домой сильно пьяной. По неизвестной причине она начала бить 5-летнюю девочку. Ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь. После этого женщина 

22 июня 2018, 11:39
Дело об убийстве шуруповертом пожилой пары передано в суд

Дело об убийстве шуруповертом пожилой пары передано в суд

В Самарской области следователи направили в суд уголовное дело об убийстве шуруповертом пожилой пары. Преступление было совершено осенью 2017 года в Жигулевске. Тела супругов-пенсионеров, на которых были обнаружены множественные раны, нашли в квартире дома, где они проживали. Как сообщалось ранее, 
8 июня 2018, 09:21
В присвоении денег клиентов обвинили сотрудницу почты в Тольятти

В присвоении денег клиентов обвинили сотрудницу почты в Тольятти

В Тольятти прокуратура Комсомольского района направила в суд уголовное дело в отношении начальника почтового отделения поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». 22-летнюю женщину, жительницу Автограда обвиняют в присвоении вверенного ей чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 

4 июня 2018, 01:57
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