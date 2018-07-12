На взятке в 25 тысяч рублей «погорел» преподаватель из Новокуйбышевска В суд Новокуйбышевска передали уголовное дело в отношении преподавателя местного колледжа. Эту даму обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в конце апреля этого года педагог получила от студентки 25 тысяч рублей. Деньги были платой за проставление экзамена в «зачетке», …