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Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание
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28 августа 2018, 02:49
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Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена
Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».
Напомним, об …
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28 августа 2018, 02:33
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В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов
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28 августа 2018, 01:59
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В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях …
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28 августа 2018, 01:32
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В Самаре участник драки в коммуналке попал в больницу
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28 августа 2018, 08:13
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В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа
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27 августа 2018, 04:30
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5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу
В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы …
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27 августа 2018, 03:31
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5-летнего мальчика сбили в Ташкентском переулке в Самаре
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27 августа 2018, 08:25
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на 5-й просеке Самары. Об этом написал в своем микроблоге советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Речь идет об участке просеки, на котором планировалось возвести несколько многоэтажек и против чего выступали местные …
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6 августа 2018, 10:13
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке
В областной столице ссора двух соседок по коммунальной квартире привела к возбуждению уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Конфликт разгорелся между 32-летней жительницей Самары и ее 29-летней соседкой по коммунальной квартире на проспекте Карла Маркса.
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26 июля 2018, 01:54
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Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей
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17 июля 2018, 01:56