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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись 

29 августа 2018, 12:48
321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области

321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области

На выборах в единый день голосования 9 сентября в Самарской области будут применяться 321 КОИБ — электронные урны для голосования. Чтобы показать, как новинка работает, представители избирательной комиссии организовали специальную акцию «Обмани КОИБ». Представитель IT-компании и члены Самарского независимого наблюдения 
29 августа 2018, 12:21
Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян

Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян

В среду, 29 августа, умер главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян. «Перестало биться сердце человека, который внес неоценимый вклад в развитие своего любимого вида спорта в России. Это он стоял у истоков волгоградского гандбола, вывел его на передовые позиции в отечественном 
29 августа 2018, 11:52
В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки

В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки

Член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Самарскую область в последний раз перед общероссийским днем голосования 9 сентября. В целом глобальных нарушений в ходе агитационного процесса он не заметил, за что наградил членов регионального избиркома. Но отметил, что необходимо 
29 августа 2018, 11:21
Вандалы разбили и опрокинули дорожные барьеры по «горбатому» мосту в Сызрани

Вандалы разбили и опрокинули дорожные барьеры по «горбатому» мосту в Сызрани

В Сызрани неизвестные хулиганы разбросали барьеры, которые установили на аварийном путепроводе около автовокзала. На нарушение обратили внимание сотрудники «Службы городского хозяйства». По словам чиновников, водоналивные барьеры, которые фиксировались креплениями к дорожному покрытию на путепроводе по улице Московской были опрокинуты, разбиты 
29 августа 2018, 10:43
В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти родители одного из учеников выпускного класса гимназии № 35 обратились в прокуратуру с жалобой якобы на то, что бывший учитель их ребенка получил дорогой подарок. Оказалось, что родители учасщихся сами «скинулись» и подарили классному руководителю 10 000 рублей, 
29 августа 2018, 09:00
Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку

Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку

Во вторник, 28 августа, под Южным мостом в Самаре случилось ЧП. В 11:45 спасатели отправились в Куйбышевский район, где в третьем затоне реки Самара столкнулись катер и резиновая лодка. От удара пострадал рыбак, но ему повезло — очевидец вытащил его 
28 августа 2018, 05:44
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях 
28 августа 2018, 01:32
В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца

В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца

Перед судом в областной столице предстанет 27-летний мужчина. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности маленькому ребенку. 
 
По версии следствия, 14 июня пьяный мужчина оставил своего двухлетнего ребенка купаться в ванне, наполненной водой и вышел. Малыш захлебнулся и погиб. Следователи собрали 
28 августа 2018, 01:00
В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа

В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа

Правоохранители ведут проверку ЧП в Советском районе города, во время которого погиб маленький ребенок. Вечером в субботу, 25 августа из окна квартиры на седьмом этаже дома по улице Советской Армии выпал мальчик. В декабре малышу исполнилось бы четыре года. Ребенок 
27 августа 2018, 04:30
В Самарской области прорвало трубу с нефтью

В Самарской области прорвало трубу с нефтью

В Пестравском районе  нашей области нашли порыв нефтепровода.Чтобы ликвидировать аварию, нефтедобывающая компания использовала минеральный грунт и плодородный слой почвы.
- Плодородный слой был нарушен на общей площади около 3957 кв.м, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.

На месте проишествия инспектор отдела 
27 августа 2018, 02:53
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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