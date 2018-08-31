В Самарской области вор-домушник обчищал квартиры в присутствии хозяев В городе Отрадном полицейские задержали серийного вора-домушника. По версии следствия, 36-летний мужчина, имевший за плачами не один тюремный срок, орудовал с апреля по август. Он забирался в квартиры жертв через незакрытые окна и двери и крал оттуда все, что попадалось …