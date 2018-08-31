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В Самарской области вор-домушник обчищал квартиры в присутствии хозяев
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31 августа 2018, 11:51
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В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул
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31 августа 2018, 11:01
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Участвуйте в розыгрыше билетов на предпоказ новой драмы «Временные трудности»
Радиостанция "Русское радио", телерадиокомпания «ТЕРРА», "Мягкий кинотеатр", расположенный в торгово-развлекательном комплексе "Гудок" на 3 этаже - дают вам уникальный шанс 12 сентября 2018 г. первыми увидеть российскую драму с Иваном Охлобыстином и Риналем Мухаметовым «Временные трудности»:
У Саши Ковалёва …
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31 августа 2018, 10:27
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В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке
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29 августа 2018, 05:05
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«Машину сплющило»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель
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24 августа 2018, 11:13
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В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком
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22 августа 2018, 12:16
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37