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Материалы по теме:

В Самарской области вор-домушник обчищал квартиры в присутствии хозяев

В Самарской области вор-домушник обчищал квартиры в присутствии хозяев

В городе Отрадном полицейские задержали серийного вора-домушника. По версии следствия, 36-летний мужчина, имевший за плачами не один тюремный срок, орудовал с апреля по август. Он забирался в квартиры жертв через незакрытые окна и двери и крал оттуда все, что попадалось 

31 августа 2018, 11:51
В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул

В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул

В Самарской области ведется расследование несчастного случая, в результате которого погиб мужчина. В четверг рано утром, 30 августа, дежурному рассказали, что в Ставропольском районе в СНТ Ермаково случилось ЧП.  
 
Двое мужчин после ночной рыбалки на Волге  возвращались домой на своем  автомобиле. 
31 августа 2018, 11:01
Участвуйте в розыгрыше билетов на предпоказ новой драмы «Временные трудности»

Участвуйте в розыгрыше билетов на предпоказ новой драмы «Временные трудности»

Радиостанция "Русское радио", телерадиокомпания «ТЕРРА», "Мягкий кинотеатр", расположенный в торгово-развлекательном комплексе "Гудок" на  3 этаже - дают вам уникальный шанс 12  сентября 2018 г. первыми увидеть российскую драму с Иваном Охлобыстином и Риналем Мухаметовым «Временные трудности»:

У Саши Ковалёва 
31 августа 2018, 10:27
В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В среду днем, 29 августа, спасатели выезжали на вызов в Южный город. На детской площадке около дома № 15 на улице Земской ребенок пытался пролезть под игровой конструкцией, но не рассчитал высоту площадки и застрял. Самостоятельно выбраться мальчик не мог. 
29 августа 2018, 05:05
«Машину сплющило»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель

«Машину сплющило»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель

Утром в пятницу, 24 августа, произошла трагедия на трассе в Самарской области. На 1046 километре М-5 столкнулись ВАЗ-21099 и иномарка «Киа Рио». Лобовое столкновение случилось на участке дороги между Красным Яром и деревней Средняя Солонцовка. Отечественную легковушку от страшного удара 
24 августа 2018, 11:13
В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

Во вторник, 21 августа в Красноярском районе Самарской области произошла авария с пострадавшими. На 1066 километре трассы М-5 в районе села Лопатино столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль УАЗ. От удара шофер УАЗа не справился с управлением, и его машина вылетела 
22 августа 2018, 12:16
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
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