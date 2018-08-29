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Материалы по теме:

Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи

Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи

Трамвайные пути на улице Фрунзе в областной столице на время строительства Фрунзенского моста уберут, а движение трамваев организуют по улице Пионерской. Планируется, что такая схема будет работать в течение года. Ранее движение трамваев по Фрунзе хотели перекрыть всего на два 
29 августа 2018, 05:37
АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4

АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4

В столице стартовал Московский международный автосалон. В рамках этого мероприятия АвтоВАЗ представил одну из своих самых ожидаемых новинок – концепт внедорожника LADA 4x4 Vision. Сам тольяттинский автогигант позиционирует машину как продолжение идей, заложенных в уже легендарной «Ниве». Подробная техническая информация 
29 августа 2018, 03:58
Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого

Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого

Со среды, 29 августа, в Самаре ограничат движение транспорта на улице Урицкого. Это сделают из-за ремонта тепловых сетей и последующего за ним восстановления благоустройства. Улица Урицкого будет перекрыта на участке в 100 метров от Спортивной до Аксакова. Ограничение будет действовать 
29 августа 2018, 03:24
В Самаре осыпался фасад дома № 124 на улице Садовой

В Самаре осыпался фасад дома № 124 на улице Садовой

Горожане пожаловались на разрушение дома № 124 по улице Садовой в историческом центре областной столицы. По словам очевидцев, фасад здания «ползет» дальше, но проблема никак не решается.
 
«Фасад сейчас обрушился, свидетелей много, в том числе наряд полиции. Это ещё не всё, 
29 августа 2018, 09:39
В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти родители одного из учеников выпускного класса гимназии № 35 обратились в прокуратуру с жалобой якобы на то, что бывший учитель их ребенка получил дорогой подарок. Оказалось, что родители учасщихся сами «скинулись» и подарили классному руководителю 10 000 рублей, 
29 августа 2018, 09:00
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях 
28 августа 2018, 01:32
В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца

В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца

Перед судом в областной столице предстанет 27-летний мужчина. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности маленькому ребенку. 
 
По версии следствия, 14 июня пьяный мужчина оставил своего двухлетнего ребенка купаться в ванне, наполненной водой и вышел. Малыш захлебнулся и погиб. Следователи собрали 
28 августа 2018, 01:00
«Машину сплющило»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель

«Машину сплющило»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель

Утром в пятницу, 24 августа, произошла трагедия на трассе в Самарской области. На 1046 километре М-5 столкнулись ВАЗ-21099 и иномарка «Киа Рио». Лобовое столкновение случилось на участке дороги между Красным Яром и деревней Средняя Солонцовка. Отечественную легковушку от страшного удара 
24 августа 2018, 11:13
В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

Во вторник, 21 августа в Красноярском районе Самарской области произошла авария с пострадавшими. На 1066 километре трассы М-5 в районе села Лопатино столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль УАЗ. От удара шофер УАЗа не справился с управлением, и его машина вылетела 
22 августа 2018, 12:16
В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива

В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива

21 августа в Поисково-спасательную службу поступило сообщение из Шигонского района. Около села Сенькино женщина упала в овраг глубиной около 20 метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к операции. Для того чтобы поднять пострадавшую, они использовали веревки и носилки. Дело осложнялось 

22 августа 2018, 10:59
Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару

Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару

13 августа спасателям пришлось срочно выехать на катере в Рождествено. К ним поступил сигнал о том, что у 20-летней беременной девушки начались преждевременные роды. На место отправились трое человек на катере. Они взяли роженицу на судно и перевезли на причал 

15 августа 2018, 10:26
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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