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Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи
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29 августа 2018, 05:37
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АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4
В столице стартовал Московский международный автосалон. В рамках этого мероприятия АвтоВАЗ представил одну из своих самых ожидаемых новинок – концепт внедорожника LADA 4x4 Vision. Сам тольяттинский автогигант позиционирует машину как продолжение идей, заложенных в уже легендарной «Ниве». Подробная техническая информация …
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29 августа 2018, 03:58
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Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого
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29 августа 2018, 03:24
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В Самаре осыпался фасад дома № 124 на улице Садовой
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29 августа 2018, 09:39
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В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников
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29 августа 2018, 09:00
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В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях …
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28 августа 2018, 01:32
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В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца
Перед судом в областной столице предстанет 27-летний мужчина. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности маленькому ребенку.
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28 августа 2018, 01:00
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«Машину сплющило»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель
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24 августа 2018, 11:13
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В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком
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22 августа 2018, 12:16
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В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива
21 августа в Поисково-спасательную службу поступило сообщение из Шигонского района. Около села Сенькино женщина упала в овраг глубиной около 20 метров.
Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к операции. Для того чтобы поднять пострадавшую, они использовали веревки и носилки. Дело осложнялось …
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22 августа 2018, 10:59
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Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару
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15 августа 2018, 10:26
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37