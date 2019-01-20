15-летний парень погиб на месте. 16-летняя школьница выжила. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Сегодня, 20 января, она скончалась.
Как уже сообщала ТЕРРА, ЧП случилось в среду, 16 января, — 15-летний парень и 16-летняя девушка упали с крыши девятиэтажного дома. По информации пресс-службы администрации Новокуйбышевска, пострадавшая выжила и была доставлена в больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого и правого бедер, открытый перелом левого коленного сустава. Девушка впала в кому. Для транспортировки в самарскую больницу была вызвана санавиация. Молодой человек погиб на месте.
Известно, что друзья — студенты 1 курса НГГТК (поварское дело), воспитывались в полных семьях. Юноша увлекался музыкой, занимался спортом, а его подруга - была старостой группы, лидером. Но в последнее время, по словам классного руководителя, подростки были настроены депрессивно, пропускали занятия. Родителей об этом оповещали. 14 января студенты и вовсе не пришли на занятия, хотя девушку видели в колледже на последних парах. На месте событий проводится расследование, с родителями работают психологи.
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