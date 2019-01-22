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Материалы по теме:

В блогах: В Сызрани «котейка» пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить рыбы у рыбаков

В блогах: В Сызрани «котейка» пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить рыбы у рыбаков

В группе «Рыбалка в Сызрани» соцсети "ВКонтакте" поведали про удивительную «котейку», которая пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить свежей рыбы у местных рыбаков. «Покормить котейку на рыбалке - это святое. Не отходя от лунки, свежайшая рыба», - прокомментировал 
22 января 2019, 04:59
На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм

На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм

Появились новые данные о крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Как сообщили представители «Предприятия тепловых сетей», сейчас сотрудники компании ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм.

- На данный момент место повреждения 
22 января 2019, 04:45
Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре

Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре

Из-за крупной коммунальной аварии в Самаре возникли серьезные проблемы с транспортом. На улицах Ташкентской и Стара-Загора остановлено движение трамваев и троллейбусов. По словам очевидцев, 15-й рынок и все подъезды к нему затоплены, горячая вода идет со стороны улицы Стара-Загора, видимость 
22 января 2019, 04:23
В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи. 

«На пересечении улиц Ташкентская/Стара-Загора произошел выход горячей воды на поверхность, в связи с чем остановлено движение троллейбусов и трамваев 
22 января 2019, 03:56
В 7 самарских школах ввели карантин

В 7 самарских школах ввели карантин

В Самарской области растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог не превышен пока в нашем регионе, но к этому все идёт. Сейчас эпидпорог превышен в 13 областях страны, в том числе и в соседнем Татарстане. Если сравнивать с результатами прошлой 
22 января 2019, 01:49
В Самаре автоледи сбила 14-летнего подростка

В Самаре автоледи сбила 14-летнего подростка

В областной столице в ДТП по собственной неосторожности пострадал подросток. В воскресенье днем 45-летняя женщина ехала на своей «Ладе Гранте» по улице Карла Маркса в направлении Комсомольской. В районе дома № 46 она сбила пешехода — 14-летнего мальчика, который переходил 
22 января 2019, 01:03
В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка

В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка

В воскресенье, 20 января, в Промышленном районе Самары столкнулись два автомобиля такси. В половине восьмого утра 54-летний водитель ехал на иномарке KIA Rio по улице Вольской в сторону Ново-Вокзальной. Напротив дома №94 по Вольской автомобилист при включении разрешающего сигнала светофора 
21 января 2019, 04:22
БТР рухнул в ущелье: срочник из Сызрани погиб в горах Абхазии

БТР рухнул в ущелье: срочник из Сызрани погиб в горах Абхазии

Сейчас специалисты выясняют причины ЧП в Абхазии, где в ущелье реки Кодори упал БТР. Погибли челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и 21-летний механик, срочник из Сызрани, пишет ura.news. По информации издания, рано утром 18 января бронетранспортер с солдатами ехал 
21 января 2019, 02:43
Редчайшее ДТП: На Чернореченской снегоуборочный трамвай протаранил «беху»

Редчайшее ДТП: На Чернореченской снегоуборочный трамвай протаранил «беху»

В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 января, в Самаре произошло редчайшее ДТП. Снегоуборочный трамвай протаранил легковушку. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети ВКонтакте. По словам свидетелей, пострадавших в этой аварии 
20 января 2019, 03:38
Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.

Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.

15-летний парень погиб на месте. 16-летняя школьница выжила. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Сегодня, 20 января, она скончалась.
20 января 2019, 03:02
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика

В Самаре начата доследственная проверка из-за схода снега с крыши на ребенка. Напомним, что 15 января на улице Садовой в областной столице рабочие чистили крыши от снега. В какой-то момент снежная масса обрушилась на 9-летнего мальчика и нанесла ему травмы. 
17 января 2019, 05:09
Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок

Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок

Преподаватель из Тольятти, которая ударила ученицу пятого класса на уроке биологии, прокомментировала инцидент. Напомним, что ранее в Сети появился видеоролик, снятый кем-то из соучеников девочки. Пятиклассница рисовала на уроке, и преподаватель применила силу. После этого история быстро просочилась в прессу 
17 января 2019, 04:53
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