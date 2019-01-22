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В блогах: В Сызрани «котейка» пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить рыбы у рыбаков
В группе «Рыбалка в Сызрани» соцсети "ВКонтакте" поведали про удивительную «котейку», которая пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить свежей рыбы у местных рыбаков. «Покормить котейку на рыбалке - это святое. Не отходя от лунки, свежайшая рыба», - прокомментировал …
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22 января 2019, 04:59
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На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм
Появились новые данные о крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Как сообщили представители «Предприятия тепловых сетей», сейчас сотрудники компании ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм.
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22 января 2019, 04:45
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Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре
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22 января 2019, 04:23
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В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре
Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи.
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22 января 2019, 03:56
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В 7 самарских школах ввели карантин
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22 января 2019, 01:49
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В Самаре автоледи сбила 14-летнего подростка
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22 января 2019, 01:03
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В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка
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21 января 2019, 04:22
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БТР рухнул в ущелье: срочник из Сызрани погиб в горах Абхазии
Сейчас специалисты выясняют причины ЧП в Абхазии, где в ущелье реки Кодори упал БТР. Погибли челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и 21-летний механик, срочник из Сызрани, пишет ura.news. По информации издания, рано утром 18 января бронетранспортер с солдатами ехал …
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21 января 2019, 02:43
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Редчайшее ДТП: На Чернореченской снегоуборочный трамвай протаранил «беху»
В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 января, в Самаре произошло редчайшее ДТП. Снегоуборочный трамвай протаранил легковушку. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети ВКонтакте. По словам свидетелей, пострадавших в этой аварии …
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20 января 2019, 03:38
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Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.
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20 января 2019, 03:02
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В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика
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17 января 2019, 05:09
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Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок
Преподаватель из Тольятти, которая ударила ученицу пятого класса на уроке биологии, прокомментировала инцидент. Напомним, что ранее в Сети появился видеоролик, снятый кем-то из соучеников девочки. Пятиклассница рисовала на уроке, и преподаватель применила силу. После этого история быстро просочилась в прессу …
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17 января 2019, 04:53
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