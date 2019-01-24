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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»

«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»

В Самарскую область может вернуться музыкальный фестиваль, который в последний раз своего проведения в 2013 году собрал 691 000 человек. В течение четырех лет на него приезжали зрители со всей страны и немудрено - на площадке выступали как известные российские 
24 января 2019, 02:17
Отопление начинает возвращаться в дома самарцев

Отопление начинает возвращаться в дома самарцев

В Самаре продолжается ликвидация последствий крупной коммунальной аварии, которая произошла вечером 23 ноября. Напомним, в районе улицы Стара-Загора прорвало тепломагистраль диаметром 1000 миллиметров. Из-за этого без отопления остались 338 домов, в которых живут более 60 тысяч человек.

После завершения сварочных работ 

24 января 2019, 01:02
В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В ночь на четверг, 24  января, пожарные тушили автобус на Ракитовском шоссе в областной столице. Как только сигнал поступил дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях, на место происшествия выехали девять сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. По 
24 января 2019, 01:00
Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина

Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина

В селе Губино под Сызранью утром в четверг произошла трагедия: сгорел частный дом на улице Советской, на пожаре погибла женщина. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли, выяснилось, что огонь распространился на площадь 
24 января 2019, 12:43
На Безымянке рванула труба с холодной водой

На Безымянке рванула труба с холодной водой

В четверг рано утром, 24 января, в Промышленном районе Самары снова прорвало трубу на Безымянке. На этот раз речь идет о течи холодной воды из люка на улице Средне-Садовой. По словам представителей «Самарских коммунальных систем», утечка произошла на трубе диаметром 
24 января 2019, 12:04
Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона 
24 января 2019, 11:50
В Самару из-за коммунального ЧП прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер

В Самару из-за коммунального ЧП прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер

В Самару приехал и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер, филиал которого отвечает за содержание городских теплосетей. Ранее губернатор Дмитрий Азаров обратился к правоохранительным органам с требованием провести проверку причин ЧС и привлечь виновных к ответственности вплоть до уголовной за 
24 января 2019, 10:07
На месте нового порыва на улице Стара-Загора завершены сварочные работы

На месте нового порыва на улице Стара-Загора завершены сварочные работы

Новая информация с места крупной коммунальной аварии в Самаре. В 07:00 по местному времени были завершены сварочные работы, на месте повреждения теплопровода установлена латка. 
 
- В настоящий момент ведется заполнение системы, ориентировочное время завершения - 13:00. После начнётся подача тепла и 
24 января 2019, 08:45
На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб

На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб

На месте нового прорыва на улице Стара-Загора развернут штаб. Там находятся глава Самары Елена Лапушкина, министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков и глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. Все оперативные службы подняты по тревоге. Как сообщают источники «ТЕРРЫ», 
23 января 2019, 10:29
Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру

Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру

Стали известны подробности о новой аварии на Стара-Загоре. Напомним, что вечером в среду во время подачи теплоносителя было выявлено еще одно повреждение. Подача теплоносителя была сразу же прекращена, начата подготовка к земляным работам на объекте. Ремонтные работы продлятся всю ночь.
23 января 2019, 10:15
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