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«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»
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24 января 2019, 02:17
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Отопление начинает возвращаться в дома самарцев
В Самаре продолжается ликвидация последствий крупной коммунальной аварии, которая произошла вечером 23 ноября. Напомним, в районе улицы Стара-Загора прорвало тепломагистраль диаметром 1000 миллиметров. Из-за этого без отопления остались 338 домов, в которых живут более 60 тысяч человек.
После завершения сварочных работ …
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24 января 2019, 01:02
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В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе
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24 января 2019, 01:00
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Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина
В селе Губино под Сызранью утром в четверг произошла трагедия: сгорел частный дом на улице Советской, на пожаре погибла женщина. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли, выяснилось, что огонь распространился на площадь …
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24 января 2019, 12:43
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На Безымянке рванула труба с холодной водой
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24 января 2019, 12:04
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Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены
В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона …
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24 января 2019, 11:50
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В Самару из-за коммунального ЧП прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер
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24 января 2019, 10:07
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На месте нового порыва на улице Стара-Загора завершены сварочные работы
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24 января 2019, 08:45
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На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб
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23 января 2019, 10:29
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Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру
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23 января 2019, 10:15
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