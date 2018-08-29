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Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов
В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись …
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29 августа 2018, 12:48
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Рецидивист сорвал золотую цепочку с самарчанки в парке
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29 августа 2018, 12:43
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321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области
На выборах в единый день голосования 9 сентября в Самарской области будут применяться 321 КОИБ — электронные урны для голосования. Чтобы показать, как новинка работает, представители избирательной комиссии организовали специальную акцию «Обмани КОИБ». Представитель IT-компании и члены Самарского независимого наблюдения …
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29 августа 2018, 12:21
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Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян
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29 августа 2018, 11:52
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В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки
Член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Самарскую область в последний раз перед общероссийским днем голосования 9 сентября. В целом глобальных нарушений в ходе агитационного процесса он не заметил, за что наградил членов регионального избиркома. Но отметил, что необходимо …
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29 августа 2018, 11:21
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В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях …
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28 августа 2018, 01:32
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В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца
Перед судом в областной столице предстанет 27-летний мужчина. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности маленькому ребенку.
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28 августа 2018, 01:00
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В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте
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28 августа 2018, 10:56
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Вдова банкира Пузикова отсудила у государства 1,75 млн рублей
В понедельник, 27 августа, Ленинский районный суд частично удовлетворил иск вдовы заместителя директора самарского филиала «Россельхозбанка» Екатерины Пузиковой. По решению служителей Фемиды министерство финансов России должно выплатить женщине 1 млн 750 тыс. рублей как компенсацию морального вреда, который был нанесен …
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28 августа 2018, 08:33
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В Самаре участник драки в коммуналке попал в больницу
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28 августа 2018, 08:13
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на 5-й просеке Самары. Об этом написал в своем микроблоге советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Речь идет об участке просеки, на котором планировалось возвести несколько многоэтажек и против чего выступали местные …
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6 августа 2018, 10:13
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке
В областной столице ссора двух соседок по коммунальной квартире привела к возбуждению уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Конфликт разгорелся между 32-летней жительницей Самары и ее 29-летней соседкой по коммунальной квартире на проспекте Карла Маркса.
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26 июля 2018, 01:54