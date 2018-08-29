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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись 

29 августа 2018, 12:48
Рецидивист сорвал золотую цепочку с самарчанки в парке

Рецидивист сорвал золотую цепочку с самарчанки в парке

В Самаре задержали подозреваемого в уличном грабеже. В отдел полиции обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что у нее похитили золотую цепочку, причем, случилось это днем на территории парка. К ней подошел мужчина и сорвал украшение с шеи, а затем убежал 
29 августа 2018, 12:43
321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области

321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области

На выборах в единый день голосования 9 сентября в Самарской области будут применяться 321 КОИБ — электронные урны для голосования. Чтобы показать, как новинка работает, представители избирательной комиссии организовали специальную акцию «Обмани КОИБ». Представитель IT-компании и члены Самарского независимого наблюдения 
29 августа 2018, 12:21
Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян

Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян

В среду, 29 августа, умер главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян. «Перестало биться сердце человека, который внес неоценимый вклад в развитие своего любимого вида спорта в России. Это он стоял у истоков волгоградского гандбола, вывел его на передовые позиции в отечественном 
29 августа 2018, 11:52
В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки

В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки

Член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Самарскую область в последний раз перед общероссийским днем голосования 9 сентября. В целом глобальных нарушений в ходе агитационного процесса он не заметил, за что наградил членов регионального избиркома. Но отметил, что необходимо 
29 августа 2018, 11:21
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях 
28 августа 2018, 01:32
В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца

В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца

Перед судом в областной столице предстанет 27-летний мужчина. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности маленькому ребенку. 
 
По версии следствия, 14 июня пьяный мужчина оставил своего двухлетнего ребенка купаться в ванне, наполненной водой и вышел. Малыш захлебнулся и погиб. Следователи собрали 
28 августа 2018, 01:00
В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте

В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте

В Новокуйбышевске вынесли приговор по делу о жестоком нападении в лифте. Во время расследования и судебного процесса выяснилось, что 19 мая мужчина, приехавший в наш регион из Мордовии, зашел в подъезд за женщиной и в лифте потребовал у нее золотые 
28 августа 2018, 10:56
Вдова банкира Пузикова отсудила у государства 1,75 млн рублей

Вдова банкира Пузикова отсудила у государства 1,75 млн рублей

В понедельник, 27 августа, Ленинский районный суд частично удовлетворил иск вдовы заместителя директора самарского филиала «Россельхозбанка» Екатерины Пузиковой. По решению служителей Фемиды министерство финансов России должно выплатить женщине 1 млн 750 тыс. рублей как компенсацию морального вреда, который был нанесен 
28 августа 2018, 08:33
В Самаре участник драки в коммуналке попал в больницу

В Самаре участник драки в коммуналке попал в больницу

Полицейским сообщили, что в одну из больниц с серьезными травмами поступил 47-летний житель Самары. Оказалось, что пострадавшего доставили на машине скорой помощи из его собственной квартиры на улице Паровозной в Железнодорожном районе.

Правоохранители опросили соседей мужчины, и выяснилось, что 
28 августа 2018, 08:13
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре

Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на 5-й просеке Самары. Об этом написал в своем микроблоге советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Речь идет об участке просеки, на котором планировалось возвести несколько многоэтажек и против чего выступали местные 

6 августа 2018, 10:13
В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке

В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке

В областной столице ссора двух соседок по коммунальной квартире привела к возбуждению уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Конфликт разгорелся между 32-летней жительницей Самары и ее 29-летней соседкой по коммунальной квартире на проспекте Карла Маркса.
26 июля 2018, 01:54
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