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В блогах: съёмки батальных сцен завершены
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1 сентября 2018, 12:14
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В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку
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31 августа 2018, 05:31
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Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера
Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, …
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31 августа 2018, 04:29
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Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00
Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».
Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, …
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31 августа 2018, 03:56
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В блогах: тьма поглотила город Самару
Блогер kosmonavtmic утверждает, что вчера вечером Самару поглотила тьма. "Заход Солнца был в 19:38. По Московскому шоссе и прочим "магистралям" освещение включилось в 20:12, набрало полную яркость к 20:30. Не много ли для миллионного города целый час находиться в …
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30 августа 2018, 09:21
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В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района
Блогер Нина Дюкова побывала в поселке Ягана-Ту Похвистневского района. Такое необычное название он получил из-за местного рельефа. Поселок расположен между двумя продолговатыми холмами, и Ягана-Ту переводится с чувашского языка как "гладкая гора". Местность здесь действительно очень живописная. Численность населения поселка …
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28 августа 2018, 10:17
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В блогах: волной от 9-го ГПЗ накроет Безымянку
Блогер Игорь Кондратьев заявил, что волной от закрытия 9-го ГПЗ накроет Безымянку.
"Сейчас сотрудники Самарского подшипникового завода только с грустной иронией улыбаются, когда их спрашивают о последствиях закрытия завода, - пишет автор. - Они знают, что последствия будут …
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28 августа 2018, 08:39