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В блогах: съёмки батальных сцен завершены

В блогах: съёмки батальных сцен завершены

Блогер Олег Ракшин сообщил, что на одном из военных полигонов завершились съемки батальных сцен к фильму "Время собирать цветы". "Он посвящён солдатам и офицерам 2-го особого пехотного полка, сформированного в Самаре и воевавшего во Франции в составе русского экспедиционного корпуса. 
1 сентября 2018, 12:14
В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку

В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку

В четверг, 30 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 21:30 24-летний молодой человек ехал на иномарке Opel по улице Солнечной в направлении Пятой просеки. По предварительной версии, в пути автомобилист сбил 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть 
31 августа 2018, 05:31
Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные  озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, 
31 августа 2018, 04:29
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
В блогах: тьма поглотила город Самару

В блогах: тьма поглотила город Самару

Блогер kosmonavtmic утверждает, что вчера вечером Самару поглотила тьма. "Заход Солнца был в 19:38. По Московскому шоссе и прочим "магистралям" освещение включилось в 20:12, набрало полную яркость к 20:30. Не много ли для миллионного города целый час находиться в 
30 августа 2018, 09:21
В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района

В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района

Блогер Нина Дюкова побывала в поселке Ягана-Ту Похвистневского района. Такое необычное название он получил из-за местного рельефа. Поселок расположен между двумя продолговатыми холмами, и Ягана-Ту переводится с чувашского языка как "гладкая гора". Местность здесь действительно очень живописная. Численность населения поселка 
28 августа 2018, 10:17
В блогах: волной от 9-го ГПЗ накроет Безымянку

В блогах: волной от 9-го ГПЗ накроет Безымянку

Блогер Игорь Кондратьев заявил, что волной от закрытия 9-го ГПЗ накроет Безымянку.

"Сейчас сотрудники Самарского подшипникового завода только с грустной иронией улыбаются, когда их спрашивают о последствиях закрытия завода, - пишет автор. - Они знают, что последствия будут 
28 августа 2018, 08:39
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