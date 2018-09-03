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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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3 сентября 2018, 06:12
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В блогах: у нас сопельки потекли…
Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.
"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ …
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3 сентября 2018, 05:46
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На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал
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3 сентября 2018, 05:14
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В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
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3 сентября 2018, 03:34
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Молодой водитель устроил аварию с тремя машинами в Сызрани
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3 сентября 2018, 01:08
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Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани
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3 сентября 2018, 12:42
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«Десятка» догнала трактор на Южном мосту в Самаре
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3 сентября 2018, 10:15
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Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП
Полицейские выясняют подробности крупной автоаварии, которая произошла под Тольятти. На 8-м километре трассы Тольятти - Хрящевка столкнулись ВАЗ 2112 и «Лада Калина». По словам очевидцев в группе «ДТП 163», «двенадцатая» нырнула в кювет, а у второй легковушки деформирован бампер, …
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3 сентября 2018, 08:28
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В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика
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31 августа 2018, 01:48
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В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке
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29 августа 2018, 05:05
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В Самаре осыпался фасад дома № 124 на улице Садовой
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29 августа 2018, 09:39
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В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников
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29 августа 2018, 09:00