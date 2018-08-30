В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч … Перед судом в Самарской области предстала старший преподаватель одного из университетов Тольятти. Женщину обвиняли в получении взятки. По версии следствия, в мае этого года педагог получила от двух студентов более 80 тысяч рублей. Деньги были платой за закрытие академических задолженностей.