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«Устроил GTA»: пьяный лихач в Тольятти сбил полицейского и устроил погоню

«Устроил GTA»: пьяный лихач в Тольятти сбил полицейского и устроил погоню

В Автозаводском районе Тольятти пьяный водитель устроил  погоню и сбил полицейского. Инцидент произошел в понедельник, 27 августа. Примерно в 23:45 экипаж ДПС заметил машину, которая  проехала регулируемый перекресток улиц Борковской и Южного шоссе на «красный» свет. Полицейские попробовали остановить нарушителя 
30 августа 2018, 02:08
Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР 
30 августа 2018, 01:56
Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

В понедельник, 3 сентября, маленьких самарцев и их родителей приглашают  на Экологический день знаний в Самарский зоопарк. В программе праздника: веселые загадки о животных, игры на  ловкость, скорость и смекалку, кормление верблюда Лексуса, акция «Погладь меня».

Кстати, в этот 
30 августа 2018, 01:23
Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.

Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию 

30 августа 2018, 01:01
В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч

В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч

Перед судом в Самарской области предстала старший преподаватель одного из университетов Тольятти. Женщину обвиняли в получении взятки. По версии следствия, в мае этого года педагог получила от двух студентов более 80 тысяч рублей. Деньги были платой за закрытие академических задолженностей. 
30 августа 2018, 12:29
Бывший опер из Самары получил условный срок за мошенничество на 500 тысяч рублей

Бывший опер из Самары получил условный срок за мошенничество на 500 тысяч рублей

Экс-полицейского Аслана Журтанова из Самары, бывшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска отдела полиции № 5 У МВД признали виновным в мошенничестве.

По версии следствия, в сентябре прошлого года правоохранитель потребовал от некоего гражданина 500 тысяч 
30 августа 2018, 09:37
Рецидивист сорвал золотую цепочку с самарчанки в парке

Рецидивист сорвал золотую цепочку с самарчанки в парке

В Самаре задержали подозреваемого в уличном грабеже. В отдел полиции обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что у нее похитили золотую цепочку, причем, случилось это днем на территории парка. К ней подошел мужчина и сорвал украшение с шеи, а затем убежал 
29 августа 2018, 12:43
В Самаре направлено в суд дело экс-министра имущества Антона Бекина

В Самаре направлено в суд дело экс-министра имущества Антона Бекина

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина. 
 
«Ущерб бюджету от его действий оценён в 1,8 млн руб. Ещё один член «команды созидания» пошёл», - написал в своем микроблоге в Твиттере советник директора 
29 августа 2018, 09:59
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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