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Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей
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30 августа 2018, 05:33
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Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре
В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы …
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30 августа 2018, 04:36
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Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля
В четверг, 30 августа, самарские «Крылья Советов» оформили все документы, связанные с переходом в команду защитника Агустина Рохеля.
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30 августа 2018, 04:35
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В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч
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30 августа 2018, 12:29
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Бывший опер из Самары получил условный срок за мошенничество на 500 тысяч рублей
Экс-полицейского Аслана Журтанова из Самары, бывшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска отдела полиции № 5 У МВД признали виновным в мошенничестве.
По версии следствия, в сентябре прошлого года правоохранитель потребовал от некоего гражданина 500 тысяч …
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30 августа 2018, 09:37
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Врача из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей за липовые больничные
Суд Автозаводского района Тольятти вынес приговор врачу-терапевту ФГБУЗ СМКЦ ФМБА. Женщину признали виновной в шести подлогах и пяти случаях мелкого взяточничества. По версии следствия, в апреле 2018 года женщина получила от нескольких сотрудников предприятия деньги. Общая сумма составила 14 тысяч …
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30 августа 2018, 08:28
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37