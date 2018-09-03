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С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября в Самаре стартует осенняя сельскохозяйственная ярмарка. В прошлом году ее не проводили из-за масштабного ремонта площади Куйбышева. Как сообщили в горадминистрации, она  будет работать в выходные каждую неделю вплоть до 25 ноября, с 08:00 до 18:00. Ярмарка 
3 сентября 2018, 03:07
80% самарцев доверяют полиции

80% самарцев доверяют полиции

Во время опроса жителей Самары, который проводился в городе с 6 по 20 августа, выяснилось, что 80,1% горожан доверяют полиции. Противоположный ответ дали 14% самарцев. 73,9% респондентов заявили, что чувствуют себя защищенными или скорее защищенными. Незащищенными себя  ощущают 17,8% участников 
3 сентября 2018, 02:34
На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
 
Скульптурную композицию составляют семь абстрактных фигур, которые застыли в 
3 сентября 2018, 02:10
14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов». 
 
По информации официального 
3 сентября 2018, 01:43
Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей

Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей

В областной столице возбуждено уголовное дело на начальника МОСП по взысканию административных штрафов по Самаре. Эту женщину подозревают в подлоге.

По версии следствия, в ноябре прошлого года пристав в своем служебном кабинете внесла ложные сведения в автоматизированную систему службы 
30 августа 2018, 05:33
Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля

Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля

В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве на почве страсти. По данным полиции, около дома на улице Дзержинского  нашли тело 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Во время расследования выяснилось, что накануне погибший пригласил к себе в гости приятеля и его девушку. 
30 августа 2018, 05:22
В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч

В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч

Перед судом в Самарской области предстала старший преподаватель одного из университетов Тольятти. Женщину обвиняли в получении взятки. По версии следствия, в мае этого года педагог получила от двух студентов более 80 тысяч рублей. Деньги были платой за закрытие академических задолженностей. 
30 августа 2018, 12:29
В Тольятти ограбили пенсионерку, которая шла в церковь

В Тольятти ограбили пенсионерку, которая шла в церковь

В полицию поступила информация о разбойном нападении на жительницу Тольятти. Оказалось, что на 65-летнюю женщину, которая в этот момент шла в церковь, набросилась злоумышленница. Видимо, она поджидала потенциальную жертву в кустах. Под давлением угроз она вынудила пенсионерку отдать ей золотые 
31 июля 2018, 01:18
Участковый остановил драку мужчины и двух грабителей в Тольятти

Участковый остановил драку мужчины и двух грабителей в Тольятти

В Тольятти участковый вмешался и остановил драку с участием троих мужчин. Инцидент произошел на аллее бульвара Орджоникидзе. Об этом стражам порядка сообщила местная жительница. Прибывший на место происшествия участковый утихомирил дебоширов и начал выяснять, что случилось. 51-летний мужчина заявил, что 

10 мая 2018, 11:15
Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани

Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани

На днях к сотрудникам полиции за помощью обратился 45-летний житель Сызрани. Его ограбили на железнодорожной станции. Злоумышленники сняли с потерпевшего куртку, в которой находились деньги и мобильный телефон.

Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее по всем постам. Спустя 

4 мая 2018, 12:08
Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

В Самарской области будут судить троих злоумышленников. Их обвиняют в избиении людей и совершении разбоя.

По информации следствия, преступление было совершено в июне прошлого года в Приволжском районе. Двое сотрудников местного охотхозяйства заметили на дороге припаркованную машину, в которой находились двое 

3 мая 2018, 02:44
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