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С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка
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3 сентября 2018, 03:07
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80% самарцев доверяют полиции
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3 сентября 2018, 02:34
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На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»
В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
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3 сентября 2018, 02:10
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14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов
В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов».
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3 сентября 2018, 01:43
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Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей
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30 августа 2018, 05:33
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Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля
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30 августа 2018, 05:22
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В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч
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30 августа 2018, 12:29
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В Тольятти ограбили пенсионерку, которая шла в церковь
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31 июля 2018, 01:18
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Участковый остановил драку мужчины и двух грабителей в Тольятти
В Тольятти участковый вмешался и остановил драку с участием троих мужчин. Инцидент произошел на аллее бульвара Орджоникидзе. Об этом стражам порядка сообщила местная жительница. Прибывший на место происшествия участковый утихомирил дебоширов и начал выяснять, что случилось. 51-летний мужчина заявил, что …
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10 мая 2018, 11:15
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Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани
На днях к сотрудникам полиции за помощью обратился 45-летний житель Сызрани. Его ограбили на железнодорожной станции. Злоумышленники сняли с потерпевшего куртку, в которой находились деньги и мобильный телефон.
Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее по всем постам. Спустя …
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4 мая 2018, 12:08
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Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области
В Самарской области будут судить троих злоумышленников. Их обвиняют в избиении людей и совершении разбоя.
По информации следствия, преступление было совершено в июне прошлого года в Приволжском районе. Двое сотрудников местного охотхозяйства заметили на дороге припаркованную машину, в которой находились двое …
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3 мая 2018, 02:44