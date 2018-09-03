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Алексей Иванов издаст роман про пионеров-вампиров в Самаре
В конце осени выйдет новая книга известного писателя Алексея Иванова, автора «Географ глобус пропил», в экранизации которого снимался Константин Хабенский, «Сердца Пармы», двухтомника «Тобол». Как сообщила представитель литератора, продюсер Юлия Зайцева, «Пищеблок» - страшно серьезный текст про пионеров-вампиров, опасную и …
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3 сентября 2018, 10:40
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В блогах: именитые гости и детская гимнастика в Сызрани
Блогер Евгений Никишечкин рассказал о визите в Сызрань Алексея Немова. Пятикратный чемпион мира, четырехкратный олимпийский чемпион на этот раз прибыл с целой командой и намерением провести обширный мастер-класс для местных гимнастов в спортивной школе олимпийского резерва № 2. Кроме …
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3 сентября 2018, 08:14
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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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3 сентября 2018, 06:12
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В блогах: у нас сопельки потекли…
Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.
"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ …
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3 сентября 2018, 05:46
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В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
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3 сентября 2018, 03:34
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14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов
В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов».
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3 сентября 2018, 01:43
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Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей
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30 августа 2018, 05:33
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Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля
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30 августа 2018, 05:22