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Алексей Иванов издаст роман про пионеров-вампиров в Самаре

Алексей Иванов издаст роман про пионеров-вампиров в Самаре

В конце осени выйдет новая книга известного писателя Алексея Иванова, автора «Географ глобус пропил», в экранизации которого снимался Константин Хабенский, «Сердца Пармы», двухтомника «Тобол». Как сообщила представитель литератора, продюсер Юлия Зайцева, «Пищеблок» - страшно серьезный текст про пионеров-вампиров, опасную и 
3 сентября 2018, 10:40
В блогах: именитые гости и детская гимнастика в Сызрани

В блогах: именитые гости и детская гимнастика в Сызрани

Блогер Евгений Никишечкин рассказал о визите в Сызрань Алексея Немова. Пятикратный чемпион мира, четырехкратный олимпийский чемпион на этот раз прибыл с целой командой и намерением провести обширный мастер-класс для местных гимнастов в спортивной школе олимпийского резерва № 2. Кроме 
3 сентября 2018, 08:14
Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Завершается первый рабочий день этой недели и он оказался насыщенным на события. Обо всем самом интересном, что произошло в понедельник, вы узнаете из выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Информационную картину дня вам опишут ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. 
3 сентября 2018, 06:12
В блогах: у нас сопельки потекли…

В блогах: у нас сопельки потекли…

Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.

"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ 
3 сентября 2018, 05:46
В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре по подозрению в грабеже задержали чемпиона России по дзюдо Акбара Бейсагурова. В прошлую субботу, 1 сентября, в полицию обратился 23-летний парень. Он рассказал, что у него отобрали сотовый около дома № 19 на Волжском проспекте. По подозрению в 
3 сентября 2018, 03:34
14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов». 
 
По информации официального 
3 сентября 2018, 01:43
Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей

Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей

В областной столице возбуждено уголовное дело на начальника МОСП по взысканию административных штрафов по Самаре. Эту женщину подозревают в подлоге.

По версии следствия, в ноябре прошлого года пристав в своем служебном кабинете внесла ложные сведения в автоматизированную систему службы 
30 августа 2018, 05:33
Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля

Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля

В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве на почве страсти. По данным полиции, около дома на улице Дзержинского  нашли тело 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Во время расследования выяснилось, что накануне погибший пригласил к себе в гости приятеля и его девушку. 
30 августа 2018, 05:22
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